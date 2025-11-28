ICONSPORT_276602_0296

Lens : Grave blessure pour Jonathan Gradit

Lens28 nov. , 13:30
parCorentin Facy
0
Présent ce vendredi en conférence de presse, Pierre Sage a annoncé une très mauvaise nouvelle pour la suite de la saison. Jonathan Gradit s’est gravement blessé à la jambe lors de l’entraînement.
Taulier défensif du RC Lens depuis le début de la saison, Jonathan Gradit va être éloigné des terrains plusieurs mois. Pierre Sage a confirmé la mauvaise nouvelle ce vendredi devant la presse. « On pense fort à lui et à sa famille. On sera très proche de lui et on espère que tout se passera bien pour lui. C’était assez clair tout de suite, le staff médical l’a constaté sur le terrain. Les joueurs sont très attachés à Jo, sont en symbiose, forcément, ça les touche. Il va falloir digérer cet aspect. et il va devoir bien se soigner » a confié l’entraîneur des Sang et Or. C’est un gros choc à l’entraînement qui aurait été à l’origine de la blessure du défenseur lensois, sans que l’on ait plus d’information à ce sujet pour l’instant.
0
