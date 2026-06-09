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Lens : Crystal Palace paie 5 ME et s'offre Pierre Sage

Lens09 juin , 16:02
parCorentin Facy
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Le départ de Pierre Sage à Crystal Palace est acté. Le club anglais va payer 5 millions d’euros au RC Lens cet été pour boucler la venue du meilleur entraîneur de Ligue 1.
Redouté par les supporters lensois depuis plusieurs jours, le départ de Pierre Sage est sérieusement en train de prendre forme. Un accord total a été trouvé ce mardi entre Crystal Palace et le RC Lens pour le départ du meilleur entraîneur de la saison 2025-2026 de Ligue 1 chez les Eagles. Fabrice Hawkins annonce que Crystal Palace va payer 3 millions d’euros plus 2 millions d’euros de bonus pour s’offrir l’ex-entraîneur de l’Olympique Lyonnais.
Ce dernier, intéressé à l’idée de rejoindre l’Angleterre depuis déjà quelques jours, a donné son aval et va parapher un contrat de trois ans en faveur de Crystal Palace, soit jusqu’en juin 2029. Une information confirmée par Fabrizio Romano en personne. Le spécialiste du mercato sur X évoque lui aussi un accord de principe trouvé ce jour entre les dirigeants de Crystal Palace et ceux du RC Lens.

Pierre Sage à Crystal Palace, c'est bouclé

Un départ forcément très préjudiciable pour les Sang et Or après une saison historique, conclue par une deuxième place en Ligue 1 et un sacre en Coupe de France. Charge maintenant à Jean-Louis Lecca et à Joseph Oughourlian de trouver le profil idéal pour compenser la perte de Pierre Sage. Ces derniers jours, le nom d’Olivier Pantaloni est revenu avec beaucoup d’insistance. Une piste loin d’être anodine après l’arrivée de Yannick Cahuzac en tant qu’adjoint, les deux hommes ayant formé un binôme très efficace et complémentaire au FC Lorient la saison dernière.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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