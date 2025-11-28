Lens contacte un roc ghanéen en défense

La tuile pour Lens, qui a perdu Jonathan Gradit à l’entraînement ce vendredi. Le recrutement d’un défenseur central pourrait par conséquent devenir la nouvelle priorité du mercato hivernal chez les Sang et Or.

Le début de saison frôle la perfection au RC Lens avec une superbe troisième place en Ligue 1 . Pierre Sage s’appuie sur un onze de départ qui change très peu avec notamment un socle défensif bien en place organisé autour de Sarr, Baidoo et Gradit. Ce dernier s’est malheureusement blessé à l’entraînement ce vendredi. Victime d’une fracture au tibia, il va se faire opérer et manquera plusieurs mois de compétition. Un vrai coup dur pour le Racing Club de Lens, qui va revoir ses plans pour le mercato hivernal et qui pourrait se mettre en quête d'un défenseur central.

A en croire les informations du site Africa Foot, une piste est actuellement creusée en Suisse. En effet, le directeur sportif lensois Jean-Louis Lecca a coché le nom de Jonas Adjetey. L’international ghanéen (7 sélections) de 21 ans, sous contrat avec le FC Bâle jusqu’en juin 2028, suscite un réel intérêt du pensionnaire de Bollaert. Valorisé à 8 millions d’euros par le site Transfermarkt, le défenseur ghanéen représente une vraie option pour Lens au mercato. Les Sang et Or pourraient aussi prendre le risque de ne pas recruter en défense centrale, en s’appuyant sur le jeune Ismaëlo Ganiou, buteur lors de la réception de Strasbourg samedi en Ligue 1.

Lens pense à Jonas Adjetey

Lens n’a pas de coupe d’Europe à jouer et pourrait tourner avec Sarr, Baidoo et Ganiou. Reste maintenant à voir quelle sera la décision définitive de Jean-Louis Lecca et de Pierre Sage, lesquels se seraient bien passés d’une si grosse tuile avec la blessure d’un cadre du vestiaire pour plusieurs mois. Au-delà de manquer à son équipe sur le terrain, nul doute que Jonathan Gradit va faire défaut à ses coéquipiers dans le vestiaire, où il s’est imposé comme un véritable taulier depuis plusieurs mois. Le dossier Jonas Adjetey sera en tout cas à suivre de très près à Lens cet hiver d’autant que Bâle, qui n’en fait pas un titulaire indiscutable cette saison, pourrait être ouvert aux discussions.