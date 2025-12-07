om marseille flashe sur amadou haidara au mercato icon gep 030518 93 05220233

Lens boucle un coup énorme à Leipzig

07 déc.
par Hadrien Rivayrand
Le RC Lens a en tête de se renforcer cet hiver sur le marché des transferts. Un profil plait particulièrement du côté de Leipzig : Amadou Haidara. 
Le RC Lens est l'équipe surprise de cette saison de Ligue 1 pour le moment. Les hommes de Pierre Sage sont premiers du championnat après 15 journées disputées. Les Sang et Or comptent bien continuer sur leur bonne lancée dans les prochaines semaines. Le RC Lens est persuadé que cela passera aussi par des renforts lors du prochain marché des transferts hivernal. Les pensionnaires de Bollaert se cherchent notamment un nouveau milieu de terrain. Et la cellule de recrutement lensoise va apparemment trouver son bonheur en Bundesliga.

Lens a flairé un très bon coup à Leipzig 

Selon les informations de Nabil Djellit, le RC Lens va en effet enregistrer dans les prochaines semaines l'arrivée d'Amadou Haidara en provenance de Leipzig. Sur son compte X, le journaliste précise que les Sang et Or ont presque bouclé la venue de l'international malien de 27 ans et qu'une visite médicale est même prévue. Le RC Lens pourra donc certainement compter sur la polyvalence d'un joueur qui peut évoluer au poste de 6, 8 ou 10.
A noter que l'arrivée de Haidara ne coûterait presque rien au RC Lens, car le joueur sera en fin de contrat avec Leipzig en juin 2026. Il viendra remplacer numériquement Hamzat Ojediran. Le natif de Bamako ne manquera en tout cas pas de travail avec sa nouvelle équipe, qui veut jouer les trouble-fêtes cette saison en Ligue 1. Il devra s'adapter au foot français après des années de bons et loyaux services en Allemagne. Si le RC Lens veut aller loin, le club devra compter sur l'apport de joueurs d'expérience et capables de se sublimer lors des grands rendez-vous. Pour le moment, tout le monde est au diapason pour réaliser l'un des plus grands exploits de l'histoire du club artésien. 
Loading