Pierre Sage - RC Lens

Le Lens-OL du 16 mai, ça sent le match historique

Lens15 janv. , 23:00
parAlexis Rose
1
Si le RC Lens arrive à tenir son allure de la première partie de saison en 2026, les Sang et Or pourraient bien disputer le titre de champion de France face au PSG sur la pelouse de Lyon lors de la dernière journée. Ce qui serait un joli symbole pour Pierre Sage.
Pierre Sage qui soulève le trophée de la Ligue 1 devant son public lyonnais, mais avec le survêtement du RC Lens ? Oui, c’est possible. Déjà parce que Lens est en position de disputer le titre de champion de France au PSG, sachant que le club nordiste a été champion d’automne avec un point d’avance sur Paris. Mais aussi et surtout parce que le RCL jouera son dernier match de la saison du côté de Lyon en mai prochain.

Un sacré hasard pour Pierre Sage, qui vient de réaliser une première partie de saison historique dans l’Artois, un an après avoir été viré de l’OL par John Textor. Autant dire que la possibilité de voir Sage soulever le trophée de L1 au Groupama Stadium serait un sacré pied de nez pour tous ceux qui n’ont pas fait confiance à Sage chez les Gones. En tout cas, le principal intéressé rêve de cette éventualité.

« On annulera la soirée »

« La dernière journée avec un déplacement à Lyon ? Oui, c’est le 16 mai à 21 heures. Un rêve d’y jouer le titre avec Lens ? Non, pas du tout. C'est un signe par rapport à ce qui s'était passé en 2002, bien sûr. Deuxième signe, le retour à la maison sur la fin du cycle, si toutefois il n'y a pas de finale de Coupe de France. Ça peut-être un aspect pratique très intéressant (rires). Et la troisième chose, c'est que je me suis dit que c'était aussi l'occasion de rassembler beaucoup de monde pour faire justement un truc sympa autour d'un match de foot. Obligé de rentrer à Lens en cas de titre ? J'aime ce genre de contraintes, ce n'est pas grave. On annulera la soirée », a lancé, sur L’Equipe, l’entraîneur de Lens, qui sait que le chemin est encore très long jusqu’au dernier match de Lens à Lyon, même si le PSG semble prenable cette saison.
1
Loading