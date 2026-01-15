Le Lens-OL du 16 mai, ça sent le match historique

C'est k1 menteur Enriqué il bluffe mais il l'aura en face la réalité du terrain tôt ou tard il se la ramène
Les matelas parisiens sont sans aucune comparaisons avec les matelas lyonnais .
Beaucoup de choses peuvent encore arriver
Arretez avec votre soit disant rivalité mercato avec l'OL, qui vous dit que c'etait la priorité de l'OL, qui vous dis que l'OL est venu qu'aux renseignements, qui vous dis que l'OL le voulait ?
Pourcentage éronné : Un arbitre a expliqué que leur ligne il l'a mettait plus ou moins comme ils voulaient... Ta Var en gros c'est de la merde.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
🚨 Pierre Sage 🇫🇷 : « 𝗦𝗜 𝗟𝗘𝗡𝗦 𝗘𝗦𝗧 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗤𝗨𝗘 𝗟𝗘 𝗣𝗦𝗚 ? Si on prend des périodes temporelles très courtes, on peut dire ça… 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗟𝗘 𝗣𝗦𝗚 𝗥𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗟𝗘 𝗣𝗦𝗚 𝗤𝗨𝗔𝗡𝗗 𝗠𝗘̂𝗠𝗘. » (@lequipe)