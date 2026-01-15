Le Lens-OL du 16 mai, ça sent le match historique

Si le RC Lens arrive à tenir son allure de la première partie de saison en 2026, les Sang et Or pourraient bien disputer le titre de champion de France face au PSG sur la pelouse de Lyon lors de la dernière journée. Ce qui serait un joli symbole pour Pierre Sage.

Pierre Sage qui soulève le trophée de la Ligue 1 devant son public lyonnais, mais avec le survêtement du RC Lens ? Oui, c’est possible. Déjà parce que Lens est en position de disputer le titre de champion de France au PSG, sachant que le club nordiste a été champion d’automne avec un point d’avance sur Paris. Mais aussi et surtout parce que le RCL jouera son dernier match de la saison du côté de Lyon en mai prochain.

Un sacré hasard pour Pierre Sage, qui vient de réaliser une première partie de saison historique dans l’Artois, un an après avoir été viré de l’ OL par John Textor. Autant dire que la possibilité de voir Sage soulever le trophée de L1 au Groupama Stadium serait un sacré pied de nez pour tous ceux qui n’ont pas fait confiance à Sage chez les Gones. En tout cas, le principal intéressé rêve de cette éventualité.

« On annulera la soirée »