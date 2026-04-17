L1 : La compo de Pierre Sage choque les Lensois

Agacé par les récentes prestations de certains joueurs et tourné vers la demi-finale de Coupe de France la semaine prochaine, Pierre Sage a aligné une composition extrêmement remaniée contre Toulouse ce vendredi.

L’entraîneur des Sang et Or a effectué des choix forts en plaçant plusieurs de ses titulaires, indiscutables habituellement, sur le banc des remplaçants. C’est par exemple le cas d’Odsonne Edouard ou encore de Florian Thauvin. Titulaires en début de saison, Ruben Aguilar et Samson Baidoo sont aussi sur le banc même si cela est plus compréhensible les concernant puisque les deux défenseurs reviennent de blessure. Allan Saint-Maximim, qui aurait pu profiter de ce turn-over en attaque, est lui aussi sur le banc. Une composition très remaniée qui interroge, et qui inquiète un peu il faut bien le dire, chez les supporters du Racing.

Un énorme turn-over signé Pierre Sage

« Sotoca titu c’est un jubilé ou un match capital pour la LDC ? », « On joue clairement la CDF », « Clairement le match de prépa pour mardi ! », « Equipe surprenante, c’est pour mieux les surprendre sur le match de CDF », « C’est un amical ou quoi », « WTF l’attaque » ou encore « L’attaque, mon Dieu, c'est bizarre » peut-on lire sur X, où les supporters lensois sont intrigués, et pour certains un peu inquiets des choix effectués par l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Certains fans des Sang et Or jugent la composition assez audacieuse et même risquée car en cas de défaite, Lille et Marseille pourraient revenir à la fin de la journée à 3 et 4 points de Lens. Rappelons néanmoins que les pensionnaires du stade Bollaert comptent un match de moins, qu’ils disputeront à domicile face au Paris Saint-Germain.