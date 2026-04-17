Lens - Toulouse : les compos (20h45 sur Ligue1+)

𝑯-𝟏 avant #RCLTFC à Bollaert-Delelis 🔴🟡 Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 aligné par le coach Pierre Sage pour débuter cette rencontre face au @ToulouseFC. 📋 Première titularisation avec le Racing en @Ligue1 pour @ArthurMasuaku. #FiersDEtreLensois

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