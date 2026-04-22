Finale : 28.000 abonnés, 20.000 tickets, Lens calme ses supporters

Qualifié pour la finale de la Coupe de France qui aura lieu le 22 mai au Stade France, le RC Lens croule déjà sous les demandes de places pour ce match. Les Sang et Or ont déjà informé leurs supporters qu'ils feront tout leur possible pour satisfaire le plus grand nombre de fans.

Au lendemain de la victoire face à Toulouse et donc de la qualification de l'équipe de Pierre Sage pour la finale de la Coupe de France, les dirigeants lensois doivent faire face à une demande énorme de places. Ce choc à venir contre Nice ou Strasbourg suscite un fort engouement et du côté du club nordiste, on sait qu'il sera difficile de faire plaisir à tout le monde. D'ores et déjà, les Sang et Or ont publié un communiqué sur leur billetterie en ligne afin de calmer tout le monde, car c'est une évidence le RC Lens va crouler sous les demandes, alors que rien n'a encore été décidé par la Fédération Française de Football.

« Veuillez savoir que nous recevons énormément de demandes suite à cette qualification historique pour notre club. La finale aura lieu le vendredi 22 mai 2026 au Stade de France. Des échanges sont actuellement en cours entre notre club, la Fédération Française de Football (FFF) et les pouvoirs publics pour déterminer les conditions d'accueil de nos supporters et d'organisation de cette fête populaire du football. Les modalités billetterie sont notamment au cœur des échanges. Dès que ces modalités auront été clairement déterminées, le club communiquera l'ensemble des informations dans un esprit de transparence et en cohérence avec la communication de la FFF et de son adversaire pour la finale. Nous vous remercions par avance pour votre patience », précise le RC Lens.

Un écran géant à Lens

De son côté, La Voix du Nord annonce que le RC Lens aura 20.000 tickets pour cette finale de la Coupe de France, ce qui sera très éloigné de la demande, puisque Lens a 28.000 abonnés. De son côté, la mairie de Lens a prévenu que pour ceux qui n'auront pas un ticket pour le Stade de France, il y aura un écran géant dans le centre ville. De quoi permettre aux fans lensois de passer la soirée ensemble en espérant de pouvoir fêter un premier titre en Coupe de France.