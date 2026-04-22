Finale : 28.000 abonnés, 20.000 tickets, Lens calme ses supporters

D'accord avec lui. Quand tu rentres sur le terrain c'est avec l'envie de gagner et de battre l'adversaire. Sinon, tu restes à la maison.
Lol pleure bien, vive ton maire de gauche , je le connaît pas mais je sais que les extreme droitard comme toi de ta ville doivent être dans le mal !!
Toi tu viens de vérifier que le miroir réfléchit plus que toi. Et vu ton commentaire c'est le cas^^
oui , oui ,nous avons tous remarqué l'erreur , elle est tellement énorme , ceci dit , en passant !
Pas toutes Sergio... bien souvent cest huis clos ca dépend.. et oui en france pour accuser et condamner il faut des preuves... si le caractère raciste na pas ete reconnu cest donc qu'il n'y avait aucune preuve a ce sujet... après pas besoin d'avoir ete sur la lune pour comprendre le mobile de l'agression ,meme sans preuve ni aveu....juste du bon sens que visiblement tu n'as pas et aura jamais
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|28
|20
|3
|5
|62
|25
|37
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|29
|4
|8
|17
|25
|46
|-21
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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