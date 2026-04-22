Les Lensois veulent tous aller à Paris
Lens s'enflamme pour la finale

Finale : 28.000 abonnés, 20.000 tickets, Lens calme ses supporters

Lens22 avr. , 13:20
parClaude Dautel
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Qualifié pour la finale de la Coupe de France qui aura lieu le 22 mai au Stade France, le RC Lens croule déjà sous les demandes de places pour ce match. Les Sang et Or ont déjà informé leurs supporters qu'ils feront tout leur possible pour satisfaire le plus grand nombre de fans.
Au lendemain de la victoire face à Toulouse et donc de la qualification de l'équipe de Pierre Sage pour la finale de la Coupe de France, les dirigeants lensois doivent faire face à une demande énorme de places. Ce choc à venir contre Nice ou Strasbourg suscite un fort engouement et du côté du club nordiste, on sait qu'il sera difficile de faire plaisir à tout le monde. D'ores et déjà, les Sang et Or ont publié un communiqué sur leur billetterie en ligne afin de calmer tout le monde, car c'est une évidence le RC Lens va crouler sous les demandes, alors que rien n'a encore été décidé par la Fédération Française de Football.
« Veuillez savoir que nous recevons énormément de demandes suite à cette qualification historique pour notre club. La finale aura lieu le vendredi 22 mai 2026 au Stade de France. Des échanges sont actuellement en cours entre notre club, la Fédération Française de Football (FFF) et les pouvoirs publics pour déterminer les conditions d'accueil de nos supporters et d'organisation de cette fête populaire du football. Les modalités billetterie sont notamment au cœur des échanges. Dès que ces modalités auront été clairement déterminées, le club communiquera l'ensemble des informations dans un esprit de transparence et en cohérence avec la communication de la FFF et de son adversaire pour la finale. Nous vous remercions par avance pour votre patience », précise le RC Lens.

Un écran géant à Lens

De son côté, La Voix du Nord annonce que le RC Lens aura 20.000 tickets pour cette finale de la Coupe de France, ce qui sera très éloigné de la demande, puisque Lens a 28.000 abonnés. De son côté, la mairie de Lens a prévenu que pour ceux qui n'auront pas un ticket pour le Stade de France, il y aura un écran géant dans le centre ville. De quoi permettre aux fans lensois de passer la soirée ensemble en espérant de pouvoir fêter un premier titre en Coupe de France.
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Derniers commentaires

OM : Daniel Riolo balance sur le vestiaire

D'accord avec lui. Quand tu rentres sur le terrain c'est avec l'envie de gagner et de battre l'adversaire. Sinon, tu restes à la maison.

OL : Prison pour le supporter qui avait frappé deux femmes

Lol pleure bien, vive ton maire de gauche , je le connaît pas mais je sais que les extreme droitard comme toi de ta ville doivent être dans le mal !!

OL : Prison pour le supporter qui avait frappé deux femmes

Toi tu viens de vérifier que le miroir réfléchit plus que toi. Et vu ton commentaire c'est le cas^^

OL : Endrick fait une confession boulversante

oui , oui ,nous avons tous remarqué l'erreur , elle est tellement énorme , ceci dit , en passant !

OL : Prison pour le supporter qui avait frappé deux femmes

Pas toutes Sergio... bien souvent cest huis clos ca dépend.. et oui en france pour accuser et condamner il faut des preuves... si le caractère raciste na pas ete reconnu cest donc qu'il n'y avait aucune preuve a ce sujet... après pas besoin d'avoir ete sur la lune pour comprendre le mobile de l'agression ,meme sans preuve ni aveu....juste du bon sens que visiblement tu n'as pas et aura jamais

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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