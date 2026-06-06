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Belgique-Tunisie : Les compos (15h sur L'Equipe)

Foot Mondial06 juin , 13:53
parCorentin Facy
0
Match de préparation au Mondial 2026
Stade Roi Baudouin (Bruxelles)
Belgique : Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne, De Bruyne, Onana, Tielemans, Trossard, De Ketelaere, Doku
Tunisie : Chamakh, Ben Hamida, Talbi, Rekik, Arous, Ayari, Skhiri, Gharbi, Achouri, Mahmoud, Mastouri
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Derniers commentaires

La France marche avec le PSG, le peuple a tranché

rien à ajouter. très bon commentaire

Viré au Mexique, Anthony Martial est libre

C'est un fiasco perpétuel ce joueur…

Greenwood invendable à 70 ME, l’OM désespère

55 avec 40 % a m.u ça fait pas beaucoup....😬😬

Le Portugal bat le Chili en amical

Et ça sans même avoir utilisé les 4 parisiens...

Trahis par la FFF, Mbappé et Cherki piquent une colère

Pourquoi c'est pas étonnant que ce soit Mbappe et Cherki qui montent au créneau ? 🤑🤑🤑

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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