Ce transfert tombe à l'eau, miracle à Lens

En quête d’un avant-centre cet été, le RC Lens a longtemps ciblé Lassine Sinayoko avant de finalement renoncer à la signature du buteur de l’AJ Auxerre et de se rabattre sur Odsonne Edouard.

Septième de Ligue 1 après six journées, le RC Lens réussit globalement son début de saison. Les Sang et Or récoltent les fruits d’un mercato satisfaisant et cela malgré l’échec de la piste Lassine Sinayoko. En grande forme durant le mois d’août avec l’AJ Auxerre, le buteur de 25 ans avait trouvé un accord avec Lens. Son départ pour le Nord semblait acté, mais l’AJA a finalement fait capoter le deal au dernier moment alors que le voyage du joueur en direction de Lens était planifié. Un rebondissement qui avait provoqué la colère du directeur sportif lensois Jean-Louis Leca.

Mais avec du recul, ce transfert avorté n’est finalement pas si dramatique pour Lens. Et pour cause, Lassine Sinayoko peine à confirmer après son mois d’août excellent et Odsonne Edouard, recruté dans le money-time du mercato par Lens, monte lui en régime comme le démontre sa prestation réussie contre Rennes dimanche soir. Journaliste pour le site Lensois.com, Eloïse De Mester estime qu’avec Edouard mais aussi Fofana, Lens est suffisamment armé dans le secteur offensif malgré l’échec de la piste Sinayoko.

L. Sinayoko France • Âge 25 • Attaquant Coupe de France Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 6 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« Jusqu’à la fermeture du marché français, l’attaquant d’Auxerre avait lancé sa saison sur de très bonnes bases avant de se montrer un peu moins adroit devant le but. À l’inverse, le Racing est parvenu à enrôler la doublette Sima-Édouard dans les derniers jours du mercato. Au regard du contexte actuel, après la victoire dans le derby et le nul engagé à Rennes, on serait tenté de dire que le Racing est sur la bonne voie, et ce malgré l’échec du dossier Sinayoko. Odsonne Édouard a des arguments à faire valoir. Le jeune Rayan Fofana paraît déjà plein d’assurance. Le rebond semble réussi à Lens, tandis qu’Auxerre espère encore capitaliser sur son attaquant, en envisageant de le prolonger prochainement » estime la journaliste, pour qui le transfert avorté du buteur de l’AJA n’a donc rien de dramatique. Un avis globalement partagé par les supporters lensois, plutôt confiants après l’excellent début de saison de leur club en Ligue 1.