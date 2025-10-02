ICONSPORT_270257_0186

Ce transfert tombe à l'eau, miracle à Lens

Lens02 oct. , 18:20
parCorentin Facy
0
En quête d’un avant-centre cet été, le RC Lens a longtemps ciblé Lassine Sinayoko avant de finalement renoncer à la signature du buteur de l’AJ Auxerre et de se rabattre sur Odsonne Edouard.
Septième de Ligue 1 après six journées, le RC Lens réussit globalement son début de saison. Les Sang et Or récoltent les fruits d’un mercato satisfaisant et cela malgré l’échec de la piste Lassine Sinayoko. En grande forme durant le mois d’août avec l’AJ Auxerre, le buteur de 25 ans avait trouvé un accord avec Lens. Son départ pour le Nord semblait acté, mais l’AJA a finalement fait capoter le deal au dernier moment alors que le voyage du joueur en direction de Lens était planifié. Un rebondissement qui avait provoqué la colère du directeur sportif lensois Jean-Louis Leca.
Mais avec du recul, ce transfert avorté n’est finalement pas si dramatique pour Lens. Et pour cause, Lassine Sinayoko peine à confirmer après son mois d’août excellent et Odsonne Edouard, recruté dans le money-time du mercato par Lens, monte lui en régime comme le démontre sa prestation réussie contre Rennes dimanche soir. Journaliste pour le site Lensois.com, Eloïse De Mester estime qu’avec Edouard mais aussi Fofana, Lens est suffisamment armé dans le secteur offensif malgré l’échec de la piste Sinayoko.
L. Sinayoko

L. Sinayoko

FranceFrance Âge 25 Attaquant

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
« Jusqu’à la fermeture du marché français, l’attaquant d’Auxerre avait lancé sa saison sur de très bonnes bases avant de se montrer un peu moins adroit devant le but. À l’inverse, le Racing est parvenu à enrôler la doublette Sima-Édouard dans les derniers jours du mercato. Au regard du contexte actuel, après la victoire dans le derby et le nul engagé à Rennes, on serait tenté de dire que le Racing est sur la bonne voie, et ce malgré l’échec du dossier Sinayoko. Odsonne Édouard a des arguments à faire valoir. Le jeune Rayan Fofana paraît déjà plein d’assurance. Le rebond semble réussi à Lens, tandis qu’Auxerre espère encore capitaliser sur son attaquant, en envisageant de le prolonger prochainement » estime la journaliste, pour qui le transfert avorté du buteur de l’AJA n’a donc rien de dramatique. Un avis globalement partagé par les supporters lensois, plutôt confiants après l’excellent début de saison de leur club en Ligue 1.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271638_0224
OM

OM : Pavard récupère les millions d'euros de Rabiot

ICONSPORT_272593_0001
PSG

Battre le Barça, c'est trop facile pour Luis Enrique

ICONSPORT_272601_0008
Europa League

Fenerbahçe - Nice : les compos (18h45 sur Canal+ Sport)

ICONSPORT_272604_0007
Europa League

AS Roma - Lille OSC : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Fil Info

19:00
OM : Pavard récupère les millions d'euros de Rabiot
18:40
Battre le Barça, c'est trop facile pour Luis Enrique
18:00
Fenerbahçe - Nice : les compos (18h45 sur Canal+ Sport)
18:00
AS Roma - Lille OSC : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
18:00
OL : Trois ans de scouting, il signe enfin
17:40
L'OM a le meilleur gardien d'Europe
17:20
« Il est connu pour plonger », un joueur de Monaco accusé
17:00
OL : Trop fort, Dominik Greif est récompensé
16:40
L'Algérie appelle Zidane et se justifie

Derniers commentaires

EdF : La France sans Pavard, mais avec Mateta et Nkunku

C'est vraiment une question ou de l'ironie ?

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

Oui ça jouait bien en septembre 2024 mais, des PSG fort en septembre on en avait déjà vu plein. Après je trouve que le PSG fait plus que bien jouer. Je trouve qu'ils sont très fort tactiquement et savent répondre à pleins de problème que pose l'adversaire. Pour moi, ce PSG est déjà dans mon top 3 - top 5 équipe de tous les temps.

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

Je te rappel qu'il s'est fait virer de l'AS Roma. Rudi Garcia l'a remplacé et a fait mieux que lui. Ce qu'on voit actuellement de lui, on ne le voyait pas au Barça

OL : Trois ans de scouting, il signe enfin

Heureusement qu'il n'est pas venu plus tôt, il n'aurait pas été gardé, comme Lepenant.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Il n'y a pas de HJ parce que Ramos est DERRIÈRE le ballon. S'il est DEVANT le ballon, on regarde la position des adversaires et là, il faut qu'il y ait 2 adversaires plus près que lui de la ligne de but. "1. Position de hors-jeu Être en position de hors-jeu n’est pas une infraction. Un joueur est en position de hors-jeu si : • n’importe quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve dans la moitié de terrain adverse (ligne médiane non comprise) ; et • n’importe quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l’avant-dernier adversaire. Les mains et bras de tous les joueurs, y compris les gardiens de but, ne sont pas pris en compte. Afin de pouvoir déterminer une position de hors-jeu, la limite supérieure du bras est le bas de l’aisselle. Un joueur n’est pas en position de hors-jeu s’il se trouve à la même hauteur que : • l’avant-dernier adversaire ; ou • des deux derniers adversaires." Lois du Jeu 2025/26 | Loi 11 | Hors-jeu

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading