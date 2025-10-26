ICONSPORT_274910_0130 (1)

Ce joueur impressionne : « C’est une bête, il ne fera pas long feu à Lens »

Lens26 oct. , 17:30
parCorentin Facy
0
Malgré les départs de Kevin Danso ou encore de Facundo Medina, le RC Lens a encore une défense de fer cette saison. Les Sang et Or le doivent en grande partie à Samson Baidoo, recruté à Salzbourg l’été dernier.
Ces derniers mois, le Racing Club de Lens a perdu de nombreux cadres de son effectif. Kevin Danso, Facundo Medina ou encore Neil El Aynaoui  et Andy Diouf. Fort heureusement, les Sang et Or peuvent compter sur une cellule de recrutement très performante qui a abattu un énorme boulot l’été dernier. Le retour en Ligue 1 de Florian Thauvin a été le transfert le plus médiatisé, mais Lens a réalisé d’autres bonnes affaires.

Samson Baidoo fait sensation à Lens

La venue de Samson Baidoo en provenance du RB Salzbourg pour 8 millions d’euros est sans conteste une affaire en or pour l’équipe de Pierre Sage au vu du niveau affiché par le défenseur central autrichien de 21 ans depuis le début de la saison. Titulaire contre l’OM samedi soir, le natif de Graz a mis Robinio Vaz dans sa poche et Pierre-Emerick Aubameyang a également souffert face au roc d’1m90 après son entrée en jeu. Le journaliste espagnol Andrés Onrubia Ramos n’en revient pas et l’affirme, le RC Lens doit profiter de cet énorme talent qui risque de ne pas s’éterniser en Ligue 1.
« Lens a vendu Danso en janvier, Medina cet été et a également perdu Juma Bah. Ils ont recruté Samson Baidoo, et l'Autrichien réalise une saison formidable. Quelle performance exceptionnelle aujourd'hui contre l'Olympique de Marseille. C'est une bête. À ce rythme, il ne fera pas long feu à Lens » affirme notre confrère de la Cadena Ser, bluffé par le numéro 6 du RC Lens et par le niveau affiché depuis le début de la saison. Un constat sans doute partagé par Pierre Sage, lequel a trouvé son équilibre en associant Baidoo à Sarr et à Gradit au sein de la défense à trois des Lensois depuis le début de la saison.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_274636_0131
OL

Moins de but et plus de tacle, l'OL adore le nouveau Fofana

Groupama Stadium OL
Ligue 1

OL - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_272571_0049 (1)
PSG

PSG : Les critiques pleuvent, Chevalier se bouche les oreilles

ICONSPORT_275034_0054
Ligue 1

L1 : Nice enfonce un peu plus le Rennes de Beye

Fil Info

20:00
Moins de but et plus de tacle, l'OL adore le nouveau Fofana
19:46
OL - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
19:30
PSG : Les critiques pleuvent, Chevalier se bouche les oreilles
19:15
L1 : Nice enfonce un peu plus le Rennes de Beye
19:00
OL : Ainsley Maitland-Niles, le banc de touche l'attend
19:00
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
18:45
Rennes cherche un entraineur pendant le match face à Nice
18:30
Le Barça le drague, Greenwood veut partir
18:21
Lamine Yamal n'a rien fait, le Real remporte le Clasico

Derniers commentaires

OL - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

je pense que lille marseille lens etaient deja de vrais test.. c'est juste un de plus avec une faible attaque ^^ au moins on aura sulc en 9 surement mieux que satriano dans les espaces

OL - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Premier vrai test pour les Zinzins … 🤪🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

PSG : Les critiques pleuvent, Chevalier se bouche les oreilles

Bon , on voit qu’il fait des arrêts décisifs , c’est plutôt bien … maintenant il faut surtout éviter les boulettes et progresser 🤪🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

Le PSG veut faire taire Canal+, le scandale Hakimi rebondit

sauf que tu craches ton fiel en permanence sur le PSG et ses joueurs

PSG : Les critiques pleuvent, Chevalier se bouche les oreilles

Les supporters croient en toi tu vas tout casser 😀

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
LOSC Lille
179522221111
5
Monaco
17952218135
6
Strasbourg
16851217107
7
O. Lyonnais
1585031183
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading