Ce joueur impressionne : « C’est une bête, il ne fera pas long feu à Lens »

Malgré les départs de Kevin Danso ou encore de Facundo Medina, le RC Lens a encore une défense de fer cette saison. Les Sang et Or le doivent en grande partie à Samson Baidoo, recruté à Salzbourg l’été dernier.

Ces derniers mois, le Racing Club de Lens a perdu de nombreux cadres de son effectif. Kevin Danso, Facundo Medina ou encore Neil El Aynaoui et Andy Diouf. Fort heureusement, les Sang et Or peuvent compter sur une cellule de recrutement très performante qui a abattu un énorme boulot l’été dernier. Le retour en Ligue 1 de Florian Thauvin a été le transfert le plus médiatisé, mais Lens a réalisé d’autres bonnes affaires.

Samson Baidoo fait sensation à Lens

La venue de Samson Baidoo en provenance du RB Salzbourg pour 8 millions d’euros est sans conteste une affaire en or pour l’équipe de Pierre Sage au vu du niveau affiché par le défenseur central autrichien de 21 ans depuis le début de la saison. Titulaire contre l’OM samedi soir, le natif de Graz a mis Robinio Vaz dans sa poche et Pierre-Emerick Aubameyang a également souffert face au roc d’1m90 après son entrée en jeu. Le journaliste espagnol Andrés Onrubia Ramos n’en revient pas et l’affirme, le RC Lens doit profiter de cet énorme talent qui risque de ne pas s’éterniser en Ligue 1.

« Lens a vendu Danso en janvier, Medina cet été et a également perdu Juma Bah. Ils ont recruté Samson Baidoo, et l'Autrichien réalise une saison formidable. Quelle performance exceptionnelle aujourd'hui contre l'Olympique de Marseille. C'est une bête. À ce rythme, il ne fera pas long feu à Lens » affirme notre confrère de la Cadena Ser, bluffé par le numéro 6 du RC Lens et par le niveau affiché depuis le début de la saison. Un constat sans doute partagé par Pierre Sage, lequel a trouvé son équilibre en associant Baidoo à Sarr et à Gradit au sein de la défense à trois des Lensois depuis le début de la saison.