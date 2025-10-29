« Thauvin c'est scandaleux » : Il alerte Lens

Samedi dernier, l’Olympique de Marseille a été battu par le RC Lens du côté de Bollaert. Le match a été marqué par le penalty d'Odsonne Edouard. Le buteur lensois s’est vu offrir le ballon par Florian Thauvin. L’international français n’a pas voulu tirer contre son ancien club. Un geste qui n’est pas apprécié par certains observateurs.

C’est important que mes coéquipiers autour de moi se sentent bien, soient en confiance. Et il y a le fait que ce soit face à l’OM aussi. Je n’avais pas forcément envie de le tirer », a-t-il expliqué. L’une des belles histoires de ce début de saison en Ligue 1 , c’est le RC Lens de Pierre Sage. Les Sang et Or se sont invités dans le haut de tableau de Ligue 1 après une belle victoire contre l’OM samedi dernier. La formation de Pierre Sage s’est imposée 2-1 grâce notamment à un penalty d' Odsonne Edouard . Initialement frappé par Florian Thauvin, le pénalty a fait parler. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a exprimé au micro de Téléfoot, pour expliquer pourquoi il ne voulait pas le frapper. «a-t-il expliqué.

L’attitude de Thauvin dénoncée

Dans l’After Foot sur RMC, Florent Gautreau s’est exprimé sur cette histoire de pénalty. Le journaliste de RMC ne comprend pas la position de Florian Thauvin : « On parle de manque de caractère, de personnalité, on parlait de Rennes tout à l’heure, il y a plein d’équipes ou tu te dis où sont les cadres ? Je rejoins un peu Beye dessus sur ses joueurs qui sont obligés d’aller se confesser aux supporters. Parce qu’ils ont été sifflés appelés pour se justifier. Moi, tout ça, ça me gêne un peu, les excuses, les « je suis désolé, je ne le referais plus ». Après ce qui me gêne le plus dans toutes ces histoires, c’est ce pénalty. L’histoire du pénalty, c’est incroyable. De mémoire, de mon histoire de suiveur, je n’ai jamais vu ça. On est chez les fous là. L'histoire de Thauvin qui ne veut pas tirer le penalty face à son ancien club, je trouve ça scandaleux », décrit-il. Le RC Lens, de son côté, aura à cœur de poursuivre sa belle série à Metz ce mercredi en Ligue 1.