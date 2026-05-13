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Le Mans en Ligue 1, la LFP met fin au suspense

Le Mans13 mai , 20:42
parCorentin Facy
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Dans son communiqué officiel publié ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a entériné le score final de 0-2 pour Le Mans à Bastia après l’interruption du match de samedi soir.
Ce verdict signifie par conséquent que Le Mans est officiellement promu en Ligue 1 au même titre que Troyes. « Eu égard à l’urgence et aux circonstances tenant au bon déroulement des compétitions, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction et de statuer sur ce dossier ce jour. Après lecture du rapport d’instruction, la Commission décide d’entériner définitivement le score acquis sur le terrain au moment de l’interruption définitive de la rencontre (0-2 en faveur du Mans FC) » explique la commission de discipline de la LFP dans son communiqué, avant d’en dire davantage sur les sanctions prises à l’encontre du SC Bastia.
« Par ailleurs, la Commission décide d’infliger au club de Bastia la sanction suivante : 2 matchs fermes et 1 match avec sursis à huis-clos du stade Armand Cesari. La sanction prend effet immédiatement » peut-on lire. La fin de l’imbroglio donc après l’interruption définitive du match Bastia-Le Mans sur le score de 0-2 à quelques secondes du coup de sifflet final samedi soir lors de la 34e journée de Ligue 2.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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