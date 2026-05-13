Le Mans en Ligue 1, la LFP met fin au suspense

Dans son communiqué officiel publié ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a entériné le score final de 0-2 pour Le Mans à Bastia après l’interruption du match de samedi soir.

« Eu égard à l’urgence et aux circonstances tenant au bon déroulement des compétitions, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction et de statuer sur ce dossier ce jour. Après lecture du rapport d’instruction, la Commission décide d’entériner définitivement le score acquis sur le terrain au moment de l’interruption définitive de la rencontre (0-2 en faveur du Mans FC) » explique la commission de discipline de la LFP dans son communiqué, avant d’en dire davantage sur les sanctions prises à l’encontre du SC Bastia. Ce verdict signifie par conséquent que Le Mans est officiellement promu en Ligue 1 au même titre que Troyes.explique la commission de discipline de la LFP dans son communiqué, avant d’en dire davantage sur les sanctions prises à l’encontre du SC Bastia.

« Par ailleurs, la Commission décide d’infliger au club de Bastia la sanction suivante : 2 matchs fermes et 1 match avec sursis à huis-clos du stade Armand Cesari. La sanction prend effet immédiatement » peut-on lire. La fin de l’imbroglio donc après l’interruption définitive du match Bastia-Le Mans sur le score de 0-2 à quelques secondes du coup de sifflet final samedi soir lors de la 34e journée de Ligue 2.