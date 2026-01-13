om marseille attentiste pour boufal ca va lui couter cher boufal 7258481

Romain Faivre et Sofiane Boufal débarquent au Havre

Le Havre13 janv. , 14:57
parHadrien Rivayrand
Le Havre fait fort en ce mois de janvier sur le marché des transferts. Afin de lutter plus que jamais pour son maintien en Ligue 1, les Normands vont pouvoir compter dans les prochaines heures sur les renforts de Romain Faivre et Sofiane Boufal.
Selon L'Equipe, Faivre arrive en prêt depuis Bournemouth. Quant à Boufal, il arrive libre après avoir rompu son contrat avec l'Union Saint-Gilloise début janvier. Ils passeront leur visite médicale ce mardi soir.
Derniers commentaires

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

C'est cet été au mois de juillet que vous avez perdu, pendant cette compétition de pacotille qui a fait que vos joueurs sont cuits depuis cet automne. Ne prends pas de vacances durant un an et tu verras si tu es efficace au boulot.

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Il a aussi perdu

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

il ne sont pas marseillais de coeur c'est pas comme a lyon ou la plupart des joueurs veulent jouer pour lyon

Enorme bonne nouvelle pour l’OL

On baigne dans le n'importe quoi sur Foot01......

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

C'est pas en partant si vite de Marseille qu'on aura le temps de voir des jeunes joueurs formés au centre. J'ai du mal a comprendre la mentalité de ces jeunes qui cherche avant tout le pognon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

