Romain Faivre et Sofiane Boufal débarquent au Havre

Le Havre fait fort en ce mois de janvier sur le marché des transferts. Afin de lutter plus que jamais pour son maintien en Ligue 1, les Normands vont pouvoir compter dans les prochaines heures sur les renforts de Romain Faivre et Sofiane Boufal.

Selon L'Equipe, Faivre arrive en prêt depuis Bournemouth. Quant à Boufal, il arrive libre après avoir rompu son contrat avec l'Union Saint-Gilloise début janvier. Ils passeront leur visite médicale ce mardi soir.