Le Havre mis en vente par son propriétaire américain ?

Propriété du fonds américain Blue Crow Sports, le club du Havre pourrait rapidement être mis en vente. Selon le quotidien sportif AS, Blue Crow vient de vendre la totalité de ses parts dans Leganés et envisage d'en faire de même avec le club normand.

885 Capital, société basée à Dubaï, avait acheté la totalité des parts du fonds d'investissement américain pour un montant inférieur à 100 millions d'euros. Et nos confrères espagnols, qui citent des sources proches Blue Crow Sports, affirment que le HAC risque d'être rapidement concerné. Le club doyen a sauvé sa place en Ligue 1 , mais cela remue beaucoup du côté du Havre. Outre le départ de Mathieu Bodmer, le HAC pourrait rapidement vivre un autre séisme. En effet, AS révèle que du côté de Blue Crow Sports, qui a racheté Le Havre en juin 2025 souhaite se désengager après avoir constaté que le football n'était pas réellement un bon moyen de gagner de l'argent en Ligue 1 comme en Liga. Lundi, le club de Leganés, seizième de Liga 2, a confirmé quesociété basée à Dubaï, avait acheté la totalité des parts du fonds d'investissement américain pour un montant inférieur à 100 millions d'euros. Et nos confrères espagnols, qui citent des sources proches Blue Crow Sports, affirment que le HAC risque d'être rapidement concerné.

Le HAC est dans le dur, mais Blue Crow Sports Group paiera

Alors que Le Havre est dans une situation financière tendue avant son passage devant la DNCG le 10 juin, Jean-Michel Roussier, président du club haut-normand, avait rassuré tout le monde en précisant que Blue Crow avait bloqué 18ME sur un compte afin de répondre aux exigences du gendarme financier du foot. Tout cela sachant que le déficit du HAC étant estimé à 14ME. Du côté du quotidien sportif espagnol AS, on pense que cette histoire ne va pas s'éterniser, même si les Américains ne feront pas un coup tordu au Havre. « Le groupe a fait une entrée remarquée sur le marché du football en 2021, mais a constaté que sa capacité à générer des revenus n'a pas été à la hauteur de ses attentes. C'est pourquoi il a entamé un processus de désinvestissement qui pourrait également concerner Le Havre. Blue Crow Sports ne serait pas opposé à la vente de cette équipe de Ligue 1, acquise il y a seulement un an », annonce le média espagnol.