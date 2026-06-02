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Le Havre mis en vente par son propriétaire américain ?

Le Havre02 juin , 9:20
parClaude Dautel
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Propriété du fonds américain Blue Crow Sports, le club du Havre pourrait rapidement être mis en vente. Selon le quotidien sportif AS, Blue Crow vient de vendre la totalité de ses parts dans Leganés et envisage d'en faire de même avec le club normand.
Le club doyen a sauvé sa place en Ligue 1, mais cela remue beaucoup du côté du Havre. Outre le départ de Mathieu Bodmer, le HAC pourrait rapidement vivre un autre séisme. En effet, AS révèle que du côté de Blue Crow Sports, qui a racheté Le Havre en juin 2025 souhaite se désengager après avoir constaté que le football n'était pas réellement un bon moyen de gagner de l'argent en Ligue 1 comme en Liga. Lundi, le club de Leganés, seizième de Liga 2, a confirmé que 885 Capital, société basée à Dubaï, avait acheté la totalité des parts du fonds d'investissement américain pour un montant inférieur à 100 millions d'euros. Et nos confrères espagnols, qui citent des sources proches Blue Crow Sports, affirment que le HAC risque d'être rapidement concerné.

Le HAC est dans le dur, mais Blue Crow Sports Group paiera

Alors que Le Havre est dans une situation financière tendue avant son passage devant la DNCG le 10 juin, Jean-Michel Roussier, président du club haut-normand, avait rassuré tout le monde en précisant que Blue Crow avait bloqué 18ME sur un compte afin de répondre aux exigences du gendarme financier du foot. Tout cela sachant que le déficit du HAC étant estimé à 14ME. Du côté du quotidien sportif espagnol AS, on pense que cette histoire ne va pas s'éterniser, même si les Américains ne feront pas un coup tordu au Havre. « Le groupe a fait une entrée remarquée sur le marché du football en 2021, mais a constaté que sa capacité à générer des revenus n'a pas été à la hauteur de ses attentes. C'est pourquoi il a entamé un processus de désinvestissement qui pourrait également concerner Le Havre. Blue Crow Sports ne serait pas opposé à la vente de cette équipe de Ligue 1, acquise il y a seulement un an », annonce le média espagnol.
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Deux gros départs cet été, l'inquiétant aveu de l'OL

Ce n'est pas spécialement inquiétant, on le sait qu'on va devoir vendre pour entre 50 et 100 millions, comme chaque année. Et encore pendant longtemps. Mais apparemment, on n'est plus en mode survie, mais en convalescence, et ça, c'est plutôt rassurant.

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Pour des départs en juin ça élimine tous ceux qui sont au mondial les plus courtisés sont Afonso Moreira , Ainsley Maitland-Niles , Tanner Tessmann

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De quoi blablabla ?? Si c'est pour le titre quii est a chaque fois pourri, je suis d'accord, par contre si ce que dit MLJ, je ne suis pas d'accord avec tes bla bla bla. Ce qu'il dit est factuel, on sait que l'on doit vendre, et comme il le dit, hormis le PSG, ts les clubs. Donc bon tes bla bla bla, Je te fais mm cadeau de son intervention complete (pas que des morceaux choisis de foot01) https://www.youtube.com/watch?v=jRg72H9-XRo

Bruno Genesio arrive à l'OM !

Salut Gille, tu le dis toi meme plis haut, le LOSC est l une des equipe du big 5 a faire le plus de bénéfice

Gérard Lopez vend Bordeaux mais reste président !

ouais ton club de coeur va repartir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
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593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
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17
Nantes
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18
Metz
173438233276-44

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