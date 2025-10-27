ICONSPORT_275145_0146
La Juventus vire Igor Tudor !

Serie A27 oct.
Claude Dautel
Les dirigeants de la Juventus n'ont pas traîné, et ce lundi, ils ont informé Igor Tudor de son licenciement immédiat. Massimo Brambilla, qui entraîne les jeunes de la Juve, va assurer l'intérim.
C'est le branle-bas de combat ce lundi midi en Italie, puisque la totalité des médias transalpins confirme que dans les prochaines heures Igor Tudor ne sera plus l'entraîneur de la Juventus. Après la défaite contre la Lazio (1-0), dimanche soir à Rome, et constatant que leur équipe était huitième de Serie A avec 3 points pris lors des cinq derniers matchs, la direction de la Vieille Dame a donc décidé de virer le technicien, qui avait succédé à Thiago Motta en mars dernier. Tudor a été informé de cette décision. Pour remplacer l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, dont l'intérim sera confié à Massimo Brambilla, trois noms sont évoqués dans les médias italiens : Luciano Spalletti, Roberto Mancini et Raffaele Palladino.
