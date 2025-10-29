Spalletti à la Juventus, annonce imminente

Après le limogeage d’Igor Tudor, Luciano Spalletti est le premier nom pressenti pour prendre place sur le banc de la Juventus de Turin. L’ancien entraîneur de Naples se rapproche d’un retour en Serie A. Selon les médias italiens, l’homme de 66 ans sera présenté dans la semaine à la presse pour lancer une nouvelle ère du côté du Piémont.

La Juventus est toujours en galère. En cette fin du mois d’octobre, la Vieille Dame a licencié Igor Tudor, faute de résultat. Après une entame de saison réussie avec trois victoires en autant de journées de Serie A, la formation du Piémont s’est écroulée. Plus aucune victoire pour les Bianconeri depuis le 13 septembre dernier toutes compétitions confondues. Une série qui a coûté la tête de l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille. Désormais la Juventus est en quête d’un nouveau coach et le choix semble vite vu.

Spalletti choix numéro un

La presse italienne fait état de la situation de la Juventus en ce mercredi. Selon Calcio mercato, la Vieille Dame a choisi Luciano Spalletti pour succéder à Igor Tudor. L’ancien entraîneur de Naples, champion d’Italie en 2023 est le favori pour reprendre les rênes de la formation italienne. « Bien que d'autres options aient également été envisagées, selon Gianluca Di Marziola, la candidature du technicien toscan a mis d'accord tous les membres de la direction, obtenant également le feu vert des propriétaires, » écrit Calcio mercato. À 66 ans, Luciano Spalletti fait donc l’unanimité. L’Italien va parapher un contrat jusqu’en juin 2026 avec une prolongation automatique en cas de qualification en Ligue des champions. Le nouveau coach de la Juventus sera donc présenté dans les prochaines heures selon la presse italienne. Ce mercredi soir, la Juventus fait face à l’Udinese en Serie A. Spalletti devrait être présent au stade pour assister à la rencontre. Une nouvelle ère se lance donc dans le Piémont avec l’ambition de retrouver rapidement le chemin de la victoire.