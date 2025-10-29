ICONSPORT_262051_0200

Spalletti à la Juventus, annonce imminente

Serie A29 oct. , 9:20
parNathan Hanini
0
Après le limogeage d’Igor Tudor, Luciano Spalletti est le premier nom pressenti pour prendre place sur le banc de la Juventus de Turin. L’ancien entraîneur de Naples se rapproche d’un retour en Serie A. Selon les médias italiens, l’homme de 66 ans sera présenté dans la semaine à la presse pour lancer une nouvelle ère du côté du Piémont.
La Juventus est toujours en galère. En cette fin du mois d’octobre, la Vieille Dame a licencié Igor Tudor, faute de résultat. Après une entame de saison réussie avec trois victoires en autant de journées de Serie A, la formation du Piémont s’est écroulée. Plus aucune victoire pour les Bianconeri depuis le 13 septembre dernier toutes compétitions confondues. Une série qui a coûté la tête de l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille. Désormais la Juventus est en quête d’un nouveau coach et le choix semble vite vu.

Spalletti choix numéro un

La presse italienne fait état de la situation de la Juventus en ce mercredi. Selon Calcio mercato, la Vieille Dame a choisi Luciano Spalletti pour succéder à Igor Tudor. L’ancien entraîneur de Naples, champion d’Italie en 2023 est le favori pour reprendre les rênes de la formation italienne. « Bien que d'autres options aient également été envisagées, selon Gianluca Di Marziola, la candidature du technicien toscan a mis d'accord tous les membres de la direction, obtenant également le feu vert des propriétaires, » écrit Calcio mercato. À 66 ans, Luciano Spalletti fait donc l’unanimité. L’Italien va parapher un contrat jusqu’en juin 2026 avec une prolongation automatique en cas de qualification en Ligue des champions. Le nouveau coach de la Juventus sera donc présenté dans les prochaines heures selon la presse italienne. Ce mercredi soir, la Juventus fait face à l’Udinese en Serie A. Spalletti devrait être présent au stade pour assister à la rencontre. Une nouvelle ère se lance donc dans le Piémont avec l’ambition de retrouver rapidement le chemin de la victoire. 
Juventus

Juventus

Serie A #8
D
D
D
N
N
Serie A
Serie A
Matchs8
V
Victoire3
M
Match nul3
D
Défaite2
Buts Marqués9
Buts Encaissés8

Matchs Récents

Tout afficher
26 octobre 2025 à 20:45
Serie A
LazioLazio
1
0
Match terminé
JuventusJuventus
22 octobre 2025 à 21:00
Champions League
Real MadridReal Madrid
1
0
Match terminé
JuventusJuventus

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
D. Vlahović
9.

D. Vlahović

SRBSRB Âge 25 Attaquant
Matchs8
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
K. Yildiz
10.

K. Yildiz

GERGER Âge 20 Attaquant
Matchs8
Buts1
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_274317_0004
FC Nantes

Nantes : Luis Castro et Waldemar Kita, la surprise du siècle

ICONSPORT_268698_0247
OL

OL : Michele Kang jure de ne pas mentir à la DNCG

ICONSPORT_275034_0024
Rennes

Rennes : Habib Beye vire deux cadres de son groupe !

Fil Info

10:00
Nantes : Luis Castro et Waldemar Kita, la surprise du siècle
9:40
OL : Michele Kang jure de ne pas mentir à la DNCG
9:00
Rennes : Habib Beye vire deux cadres de son groupe !
8:40
« Je veux partir du PSG » : Paris refuse la demande de Beraldo
8:20
L'OL tout proche de signer un international polonais
8:00
L'OM prépare une offre historique avec Endrick
00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 10e journée
23:30
Thauvin a trahi Lens, il se fait fracasser

Derniers commentaires

L'OM prépare une offre historique avec Endrick

Endrick ça a ete beaucoup de promesses et rien du tout a la fin. Les 2 derniers entraîneurs du Real n'en ont pas voulu, pas certain que ce soit une bonne pioche avec un prêt sans OA pour 6 mois. Même pas certain qu'il serait titulaire indiscutable à l'OM

« Je veux partir du PSG » : Paris refuse la demande de Beraldo

Beraldo a la coupe du monde en vue et il sait qu'il risque de la manquer s'il ne joue pas. Dans la hiérarchie il est le 5eme défenseur central cette saison. Sa demande de départ est logique, si le PSG trouve un remplaçant cet hiver il partira sinon il finira la saison, mais on peut comprendre son point de vue

L'OL tout proche de signer un international polonais

Vous voulez nous refiler tous les milieux de terrain d'Europe ?

Nantes : Luis Castro et Waldemar Kita, la surprise du siècle

Et quelques jeunes d'avenir . La pouponnière nantaise va voir éclore de nouveaux talents , équipe à suivre

OL : Fabio Carvalho renfort n°1 de Lyon cet hiver ?

Tu me diras , jouer avec 6 milieux , 3 défensifs et 3 offensifs qui peuvent se projeter moi je suis partant la France dans les années 80 jouait avec 3 milieux offensifs et ça marchait

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading