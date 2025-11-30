Serie A : Naples bat la Roma et met le Milan AC en tête

C'est plus facile de tenir un résultat quand on ne joue pas un match comme celui contre newcastle dans la semaine, et à 11 contre 11... D'ailleurs contre newcastle, le résultat a été tenu ;)
Y’a quand même un entre 2 lol avec toi cest tout ou rien 🤣🤣🤣🤣 201 millions de pertes tu crois la dncg était pas au courant
Avant de parler transfert il faut attendre le passage devant la DNCG en décembre , Lyon a une perte de 201 M du dernier exercice 2024/2025
Luis Enrique fera ce qu'il voudra quand il aura achevé son travail au PSG, simple comme bonjour.
Le travail paye, et oui.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
Loading