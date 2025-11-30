ICONSPORT_278621_0056

Serie A : Naples bat la Roma et met le Milan AC en tête

Serie A30 nov. , 23:03
parGuillaume Conte
Dans le choc du dimanche soir en Serie A, Naples est allé s’imposer sur le terrain de l’AS Roma sur le score de 1-0. Le seul but de David Neres aura permis au Napoli de faire la très bonne affaire en remontant à la deuxième place, à égalité avec le leader du Milan AC. L’Inter et la Roma sont à un point derrière. 
