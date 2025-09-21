Serie A : L’Inter Milan sort la tête de l’eau

4e journée de Serie A :

Stade Giuseppe-Meazza.

Inter Milan - Sassuolo : 2-1.

Buts : Dimarco (14e) et Carlos Augusto (81e) pour l’Inter ; Cheddira (84e) pour Sassuolo.

Avec cette victoire, la deuxième de la saison en championnat après une défaite contre la Juventus notamment, l’Inter remonte à la dixième place de la Serie A. Le club lombard a quatre points de retard sur Turin, et trois sur Naples ou le Milan AC.