Inter Dimarco

Serie A : L’Inter Milan sort la tête de l’eau

Serie A21 sept. , 22:43
parAlexis Rose
4e journée de Serie A
Stade Giuseppe-Meazza.
Inter Milan - Sassuolo : 2-1.
Buts : Dimarco (14e) et Carlos Augusto (81e) pour l’Inter ; Cheddira (84e) pour Sassuolo.
Avec cette victoire, la deuxième de la saison en championnat après une défaite contre la Juventus notamment, l’Inter remonte à la dixième place de la Serie A. Le club lombard a quatre points de retard sur Turin, et trois sur Naples ou le Milan AC.

Serie A

21 septembre 2025 à 20:45
Inter
Dimarco14'Muharemovic81'(og)
2
1
Match terminé
Sassuolo
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
T. Muharemovic
SassuoloSassuolo
Remplacement
90
ENTRE
N. Pierini
SassuoloSassuolo
SORT
W. Coulibaly
SassuoloSassuolo
VAR
86
D. Frattesi
InterInter
But contre son camp
81
T. Muharemovic
InterInter
