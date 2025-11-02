Serie A : Le Milan AC s'adjuge le choc contre la Roma

10e journée de Serie A :

San Siro.

AC Milan - AS Roma : 1-0.

But : Strahinja Pavlovic (39e) pour le Milan AC.

Vainqueur grâce notamment au penalty manqué par Dybala en fin de match, l’AC Milan de Massimiliano Allegri double la Roma et monte sur le podium de la Serie A. Le club lombard se situe une longueur derrière le leader Naples, avec le même nombre de points que l’Inter et la Roma.