Serie A : La Juventus explose le Napoli

Serie A25 janv. , 19:54
parAlexis Rose
22e journée de Serie A :
Allianz Stadium.
Juventus - Naples : 3 à 0.
Buts : Jonathan David (22e), Yildiz (77e) et Kostic (86e) pour la Juve.
Grâce à cette belle victoire dans ce choc de haut de tableau en Serie A, la Juventus reprend la cinquième place et revient à une unité du Napoli, qui dit presque adieu au titre sachant que l’Inter a maintenant neuf longueurs d’avance sur le champion sortant.
Loading