Serie A : La Juventus explose le Napoli

22e journée de Serie A :

Allianz Stadium.

Juventus - Naples : 3 à 0.

Buts : Jonathan David (22e), Yildiz (77e) et Kostic (86e) pour la Juve.

Grâce à cette belle victoire dans ce choc de haut de tableau en Serie A, la Juventus reprend la cinquième place et revient à une unité du Napoli, qui dit presque adieu au titre sachant que l’Inter a maintenant neuf longueurs d’avance sur le champion sortant.