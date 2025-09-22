ICONSPORT_270802_0015

Rabiot-Modric, c’est déjà le feu en Italie

Serie A22 sept. , 20:30
parHadrien Rivayrand
L'AC Milan a eu le nez fin cet été en récupérant des joueurs de grand talent au milieu de terrain comme Luka Modric et Adrien Rabiot. Les deux joueurs font déjà l'unanimité chez les supporters et observateurs lombards. 
L'AC Milan a de grandes ambitions cette saison et compte bien le prouver. Les Lombards sont dans le wagon de tête de la Série A. Un classement notamment dû aux performances du milieu de terrain milanais. Adrien Rabiot et Luka Modric affichent d'ailleurs un niveau de jeu impressionnant. Et ce n'est bien évidemment pas passé inaperçu chez les amoureux de l'AC Milan, ravis de voir leur club évoluer à un tel niveau. 

Milan a fait le coup parfait ?

Lors de propos échangés ces dernières heures avec La Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini n'a de son côté pas tari d'éloges sur Modric : « Milan a l'un des milieux de terrain les plus forts du championnat. Ils sont à égalité avec Naples, je dirais. Allegri manque peut-être de quelque chose en attaque, mais au milieu de terrain, il a déjà trouvé le juste équilibre entre jeunes et anciens. Et par ancien, je fais clairement référence à ce champion nommé Modric. 
Modric a apporté calme et sérénité au groupe. Seul un grand champion qui joue à ce poste peut faire en sorte que ses coéquipiers soient plus performants que prévu. Avec Luka, tout est plus facile, aussi bien pour les jeunes joueurs que pour les nouveaux. La comparaison avec Pirlo tient la route, et ce n'est pas un hasard si ce sont deux milieux offensifs qui, au fil de leur carrière, ont reculé pour mettre leurs qualités au service de l'équipe. Pirlo a transformé le football à ce poste, et Milan a maintenant un autre champion devant la défense ». 
L. Modrić

L. Modrić

CroatiaCroatie Âge 40 Milieu

UEFA Nations League

Matchs8
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Adrien Rabiot, qui a quitté l'OM dans les dernières heures du mercato estival, peut lui se féliciter d'avoir fait le bon choix en signant à l'AC Milan. Avec Modric, il compose déjà l'un des duos les plus forts du championnat italien. Et ça a le mérite d'être souligné. 
