Patrick Vieira et le Genoa, c'est fini (off)

Après une réunion dans la nuit de vendredi à samedi, le Genoa et Patrick Vieira ont trouvé un accord aboutissant au départ de l'entraîneur français. Le dernier de Serie A a confirmé l'information.

Avec seulement trois points pris en neuf matchs, le Genoa est dans une fâcheuse position en Serie A. Et c'est évidemment Patrick Vieira qui a payé les pots cassés, puisque le Genoa a officialisé ce samedi le limogeage du coach français. L'actuel entraîneur des moins de 17 ans de Gênes, Mimmo Criscito, sera sur le banc pour le match de lundi à 18h30 en déplacement contre Sassuolo. Selon Sky Sports Italia, plusieurs noms circulent pour remplacer Patrick Vieira : Daniele De Rossi, Paolo Vanoli et Luca Gotti.