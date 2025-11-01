l idylle de patrick vieira en italie iconsport 259469 0025 395444
Patrick Vieira

Patrick Vieira et le Genoa, c'est fini (off)

Serie A01 nov. , 10:40
parClaude Dautel
0
Après une réunion dans la nuit de vendredi à samedi, le Genoa et Patrick Vieira ont trouvé un accord aboutissant au départ de l'entraîneur français. Le dernier de Serie A a confirmé l'information.
Avec seulement trois points pris en neuf matchs, le Genoa est dans une fâcheuse position en Serie A. Et c'est évidemment Patrick Vieira qui a payé les pots cassés, puisque le Genoa a officialisé ce samedi le limogeage du coach français. L'actuel entraîneur des moins de 17 ans de Gênes, Mimmo Criscito, sera sur le banc pour le match de lundi à 18h30 en déplacement contre Sassuolo. Selon Sky Sports Italia, plusieurs noms circulent pour remplacer Patrick Vieira : Daniele De Rossi, Paolo Vanoli et Luca Gotti.
0
Derniers commentaires

Le Bayern prépare sa défaite contre le PSG

Le Bayern est une machine. Ils sont impressionnants, ça va être un très beau match, vraiment dommage que Doué se soit blessé car je pense que Dembele est hors de forme et que Doué va manquer, hâte de voir ce match

Pierre Ménès impitoyable avec ce « pathétique » OM

Tient l'alcoolique j'ai pu reprendre mon vrai compte qui date de plus de 10 ans,que je m'étais fait bannir. Tu dis quoi maintenant pour tout ce que tu as pu me dire ?

OL : Zack Nani choqué par Paulo Fonseca

J'étais surpris aussi mais en conf Fonseca a expliqué que c'était Tolisso qui a demandé à sortir.

« Mbappé et Madrid me font pitié » : Acherchour a honte pour le Soulier d'Or

Faut voir la pondération quand même, un but marqué en PL vaut un peu plus qu'un but marqué en ligue Portugal. Après on peut aller plus loin dans le délire et dire qu'un péno vaut 0.75 but au lieu de 1 etc ... C'est pas un vol complet pour moi

27 ans que le Maroc attend ça, le PSG intervient

Ce serait tellement mérité pour notre vice-capitaine ! 😍🔴🔵⭐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

