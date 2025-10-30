Patrice Evra dit non à la Juventus Turin

Après l’éviction du coach Igor Tudor lundi, des supporters de la Juventus Turin ont réclamé le retour de Patrice Evra. Mais le Français a d’autres priorités pour le moment.

La Juventus Turin devrait rapidement nommer le successeur d’Igor Tudor. Après le limogeage du coach passé par l’Olympique de Marseille, les dirigeants turinois devraient miser sur Luciano Spalletti, et non pas sur Patrice Evra. Des supporters ont pourtant essayé de pousser le Français sur le banc des Bianconeri, en vain.

« J'ai vu quelques messages de gens qui disent qu'ils me veulent en tant que dirigeant ou comme entraîneur, a réagi l’ancien latéral gauche sur Instagram. J’ai fini mes diplômes d’entraîneur il y a quatre ans mais je ne reviendrai pas dans le milieu du football. Je devrais tout sacrifier pour le football, et je fais beaucoup de choses en dehors du football. Je suis un homme heureux donc je vais être égoïste à ce sujet. »

L’ex-capitaine de l’équipe de France a quand même profité de sa vidéo pour pousser un coup de gueule. « Je veux juste revenir sur le licenciement de Tudor. Merci pour tout coach. Ceci est un message pour les joueurs, a-t-il confié. Quand on vire un entraîneur, c'est que vous n'avez pas fait votre travail sur le terrain. Cela ne m'est arrivé qu'une seule fois dans toute ma carrière, quand j'étais à Manchester United et qu'ils ont viré David Moyes. »

« Je me suis senti comme de la merde et j'espère que les joueurs de la Juve ressentent la même chose en ce moment, parce qu'ils ont connu trois ou quatre entraîneurs en deux ans maintenant. Vous êtes à la Juve, vous devez prendre vos responsabilités. (…) Un jour je reviendrai dans le milieu du football, mais pas maintenant. Je dis ça juste parce que quand vous jouez pour la Juve, vous devez tout sacrifier, y compris votre famille. (…) Après le départ du coach, il n'y a plus d'excuse. Si vous ne voulez pas rester, partez », a réclamé Patrice Evra.