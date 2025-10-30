patrice evra se met au mma ce n est plus une blague iconsport 256095 0471 391832

Patrice Evra dit non à la Juventus Turin

Serie A30 oct. , 9:40
parEric Bethsy
Après l’éviction du coach Igor Tudor lundi, des supporters de la Juventus Turin ont réclamé le retour de Patrice Evra. Mais le Français a d’autres priorités pour le moment.
La Juventus Turin devrait rapidement nommer le successeur d’Igor Tudor. Après le limogeage du coach passé par l’Olympique de Marseille, les dirigeants turinois devraient miser sur Luciano Spalletti, et non pas sur Patrice Evra. Des supporters ont pourtant essayé de pousser le Français sur le banc des Bianconeri, en vain.
« J'ai vu quelques messages de gens qui disent qu'ils me veulent en tant que dirigeant ou comme entraîneur, a réagi l’ancien latéral gauche sur Instagram. J’ai fini mes diplômes d’entraîneur il y a quatre ans mais je ne reviendrai pas dans le milieu du football. Je devrais tout sacrifier pour le football, et je fais beaucoup de choses en dehors du football. Je suis un homme heureux donc je vais être égoïste à ce sujet. »
L’ex-capitaine de l’équipe de France a quand même profité de sa vidéo pour pousser un coup de gueule. « Je veux juste revenir sur le licenciement de Tudor. Merci pour tout coach. Ceci est un message pour les joueurs, a-t-il confié. Quand on vire un entraîneur, c'est que vous n'avez pas fait votre travail sur le terrain. Cela ne m'est arrivé qu'une seule fois dans toute ma carrière, quand j'étais à Manchester United et qu'ils ont viré David Moyes. »

« Je me suis senti comme de la merde et j'espère que les joueurs de la Juve ressentent la même chose en ce moment, parce qu'ils ont connu trois ou quatre entraîneurs en deux ans maintenant. Vous êtes à la Juve, vous devez prendre vos responsabilités. (…) Un jour je reviendrai dans le milieu du football, mais pas maintenant. Je dis ça juste parce que quand vous jouez pour la Juve, vous devez tout sacrifier, y compris votre famille. (…) Après le départ du coach, il n'y a plus d'excuse. Si vous ne voulez pas rester, partez », a réclamé Patrice Evra.
Derniers commentaires

La folle promesse de l’OL à Endrick

Ce serait top qu'il signe pour 6 mois en prêt a l'OL. Bon pour la L1 et pour Lyon. Une bien meilleure destination pour lui que l'OM, la concurrence a l'OM serait plus forte au regard de l'effectif offensif de l'OM

PSG : Un sommet de nullité à Lorient, Luis Enrique furax

Vieux troll il se cherche pas d'excuse il confirme que Paris a été nul ...

PSG : Un sommet de nullité à Lorient, Luis Enrique furax

Quand sa gagne on se pavane mais dès k'il y'a nul ou défaite c ke des prétxts

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

@mopi Et puis, faut leur rappeler qu'on a un effectif "réduit" et ils sont quand mm à 2 pts du premier. Se sont les premiers qu'ils nous expliquent que l'on n'a pas de banc !!

PSG : Terrible nouvelle pour Désiré Doué

Bah ça sera quand Doué revient, c'est comme pour Gouiri a l'OM, leurs retour sont après la trêve donc en théorie il faudrait maintenant donc dans les 2 cas je ne sais pas si un recrutement fait sens sauf en cas de départ même si Mbaye et Ndjantou ne donnent pas entière satisfaction

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

