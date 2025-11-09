L'Atalanta en crise depuis sa victoire contre l'OM

Malgré la victoire en Ligue des champions du côté du Vélodrome, l’Atalanta Bergame traverse toujours une période compliquée. Le cas Ademola Lookman fait toujours autant de bruit. Les tensions ont été relancées après sa sortie ce mercredi.

Après un départ avorté cet été, Ademola Lookman a été réintégré au sein de l’effectif de l’Atalanta Bergame. Mais le Nigérien fait encore des siennes cette semaine après son altercation ce mercredi en Ligue des champions avec son entraîneur. Pas satisfait d’être sorti, le joueur de 28 ans a unfollow son club sur Instagram et supprimé toutes les publications en lien avec la Dea. Une situation qui a attiré l’œil des supporters de l’Atalanta. L'entraîneur Ivan Juric a tenté d’apaiser les tensions devant la presse.

Lookman en remet une couche

Pourtant, avant la rencontre ce week-end en Serie A, le technicien Ivan Juric a expliqué que tout était réglé avec le joueur nigérian. « C’est la même chose tous les dimanches. Les joueurs refusent de sortir, il y a quelques réactions indisciplinées, mais ça s’arrête là et se règle dans les vestiaires. Tout est réglé, nous avons beaucoup discuté après Marseille. C'est un garçon particulier, mais nous avons trouvé une solution. Ces incidents, comme cela s'est produit avec Carnesecchi, aident l'équipe à être plus unie qu'auparavant, » explique l'entraîneur de la Dea en conférence de presse. Ce n’est pas ce que Lookman laisse paraître sur les réseaux sociaux.

Le média SportsRation explique ce dimanche que la direction de l’Atalanta pourrait trouver une porte de sortie pour Ademola Lookman cet hiver. Le joueur va partir à la Coupe d’Afrique des Nations avec son pays et va peut-être disputer ses derniers matchs avec le club italien. Titulaire ce dimanche après-midi face à Sassuolo, Lookman comme ses coéquipiers ont pris l’eau. Une défaite 3-0 pour la Dea ce qui ne va pas arranger les tensions déjà présentes au sein du vestiaire de la formation italienne.