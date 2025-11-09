L'Atalanta en crise depuis sa victoire contre l'OM

Malgré la victoire en Ligue des champions du côté du
Vélodrome, l’Atalanta Bergame traverse toujours une période compliquée. Le cas
Ademola Lookman fait toujours autant de bruit. Les tensions ont été relancées
après sa sortie ce mercredi.
Après un départ avorté cet été, Ademola Lookman a été
réintégré au sein de l’effectif de l’Atalanta Bergame. Mais le Nigérien fait
encore des siennes cette semaine après son altercation ce mercredi en Ligue des
champions
avec son entraîneur. Pas satisfait d’être sorti, le joueur de 28 ans
a unfollow son club sur Instagram et supprimé toutes les publications en lien
avec la Dea. Une situation qui a attiré l’œil des supporters de l’Atalanta.
L'entraîneur Ivan Juric a tenté d’apaiser les tensions devant la presse.
Lookman en remet une couche
Pourtant, avant la rencontre ce week-end en Serie A, le
technicien Ivan Juric a expliqué que tout était réglé avec le joueur nigérian.
« C’est la même chose tous les dimanches. Les joueurs refusent de
sortir, il y a quelques réactions indisciplinées, mais ça s’arrête là et se
règle dans les vestiaires. Tout est réglé, nous avons beaucoup discuté après
Marseille. C'est un garçon particulier, mais nous avons trouvé une solution.
Ces incidents, comme cela s'est produit avec Carnesecchi, aident l'équipe à
être plus unie qu'auparavant, » explique l'entraîneur de la Dea en
conférence de presse. Ce n’est pas ce que Lookman laisse paraître sur les
réseaux sociaux.
Le média SportsRation explique ce dimanche que la direction de
l’Atalanta pourrait trouver une porte de sortie pour Ademola Lookman cet hiver.
Le joueur va partir à la Coupe d’Afrique des Nations avec son pays et va
peut-être disputer ses derniers matchs avec le club italien. Titulaire ce
dimanche après-midi face à Sassuolo, Lookman comme ses coéquipiers ont pris
l’eau. Une défaite 3-0 pour la Dea ce qui ne va pas arranger les tensions déjà
présentes au sein du vestiaire de la formation italienne.