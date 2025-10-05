ICONSPORT_273050_0028
Juventus Milan

L'AC Milan manque l'occasion de s'offrir la Juventus

Serie A05 oct. , 22:48
parQuentin Mallet
0
6e journée de Serie A
Juventus Stadium
Juventus FC - AC Milan : 0 - 0
Avant le coup d'envoi de la rencontre, la Juventus et l'AC Milan partaient tous les deux avec l'intention particulièrement grande de frapper un grand coup en s'offrant trois points très importants. D'un côté, les locaux, toujours invaincus en Serie A (5 matchs, 3 victoires, 2 nuls) avaient espoir d'offrir à leurs supporters une jolie partie conclue par une victoire afin d'aller chercher la première marche du podium. De l'autre, des visiteurs milanais en pleine forme en ce début de saison, premiers au moment de lancer la rencontre et désireux de ne pas se laisser distancer par Naples et la Roma, victorieux plus tôt dans la journée. Lors de la première mi-temps de ce choc du football italien, plusieurs occasions mais pas de but. La Juventus a d'abord fait tourner le ballon dans le premier quart d'heure mais Milan a su rester compact. Il aura fallu attendre la 25e minute pour voir Mike Maignan réaliser un arrêt décisif sur une tête de Federico Gatti, puis la tête de Santiago Gimenez à la 43e minute qui passe juste à côté.

Pas de but malgré des occasions franches

Lors de la deuxième période, ni la Juventus ni l'AC Milan n'a réussi à prendre le dessus sur son adversaire du soir. Dans un stade blanc de supporters bianconeris, la formation de Massimiliano Allegri aurait même pu ouvrir le score et enfin débloquer le compteur grâce à un pénalty obtenu par Santiago Giménez. Toutefois, Christian Pulisic, désigné tireur, n'a du tout réussi à cadrer sa frappe (54'), laquelle est passée au-dessus de la transversale. Mike Maignan pouvait alors souffler. Vingt minutes plus tard, Rafael Leão manque une énorme occasion après avoir trouvé un bel espace dans la surface (73'), mais sa frappe passe juste à côté du poteau gauche de Di Gregorio. Le Portugais a d'ailleurs réitéré en toute fin de match (90+1') mais cette fois-ci, le portier du club de la Vieille Dame était dessus.
Pas de vainqueur ce soir au Juventus Stadium, donc, au terme d'un match relativement équilibré. Au classement, les Bianconeris d'Igor Tudor doivent se contenter d'une cinquième place à la fin de cette sixième journée, avec 12 points au compteur tout en restant invaincus. Quant aux Rossoneri, ce match nul laisse l'occasion à Naples et à l'AS Roma de passer devant et de les reléguer à la 3e place de Serie A.

Serie A

05 octobre 2025 à 20:45
Juventus
0
0
Match terminé
Milan
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
86
ENTRE
F. Kostić
JuventusJuventus
SORT
D. Rugani
JuventusJuventus
Remplacement
74
ENTRE
C. Nkunku
MilanMilan
SORT
C. Pulisic
MilanMilan
Carton jaune
74
F. Gatti
JuventusJuventus
Remplacement
69
ENTRE
L. Openda
JuventusJuventus
SORT
F. Conceição
JuventusJuventus
0
