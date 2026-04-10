La Juventus verrouille Spalletti jusqu’en 2028

Damien Comolli, PDG de la Juventus Turin, a annoncé que l’entraîneur actuel allait s’inscrire dans la durée.

Luciano Spalletti a convaincu avec le club du Piémont malgré la saison mitigée de la Juve, éliminée dès les barrages de la Ligue des Champions par Galatasaray, et seulement 5e de Serie A. Pas de quoi freiner le club bianconero de le prolonger jusqu’en 2028.

« Depuis son arrivée dans notre grande famille de la Juventus, Luciano a eu un impact très positif sur nos joueurs, sur le Club et sur toute la communauté : il est apparu clairement à tous que Luciano était l'homme de la situation pour mener l'équipe vers la progression. Son style de jeu ambitieux correspond aux attentes de nos supporters et du Club, et ses valeurs incarnent notre identité. Nous avons donc décidé de poursuivre notre collaboration au-delà de la durée initialement prévue car nous sommes convaincus que la stabilité et la continuité sont deux piliers essentiels à notre succès futur. Bravo, Mister ! Jusqu'au bout », a annoncé le dirigeant français, persuadé que la Juventus faisait route sur le bon chemin avec l’ancien entraineur de Naples.