La Juventus enrage, l'OM a évité un fiasco énorme

Serie A03 oct. , 18:20
parNathan Hanini
Jonathan David ne connaît pas les débuts les plus simples avec la Juventus cette saison. Débarqué libre en provenance du LOSC, le Canadien peine à convaincre par-delà les Alpes. L'OM le voulait cet été, mais ne doit pas le regretter.
Après avoir quitté le LOSC en fin de saison dernière, Jonathan David a rejoint la Juventus de Turin cet été. Le Canadien a tenté le pari de l’Italie, alors que l'OM faisait le forcing pour le recruter librement. Un défi qui ne démarre pas de la meilleure des manières. En seulement six rencontres, l’attaquant de 25 ans n’a inscrit qu’un seul but. La concurrence avec Dušan Vlahović ne se passe pas comme prévue. La presse italienne commence à s’impatienter du rendement de l’ancien lillois. Les critiques commencent à fuser de toutes parts.

Jonathan David est cartonné par la presse

En Ligue des champions face à Villarreal, le Canadien a connu une titularisation compliquée. Un gros raté et du déchet dans le jeu n’ont pas aidé à sauver le numéro neuf. Dès le lendemain, le média Tuttosport n’a pas mâché ses mots : « C’est une blague, non ? Quand il faut le trouver dans la surface de réparation, il est milieu offensif, et le ballon lui brûle toujours les pieds. Il a même du mal à rester debout : il glisse parfois sans raison apparente, » écrit le quotidien italien. Des mots forts qui ne vont pas aider David.
Ce vendredi la Gazzetta dello Sport en rajoute une couche. Le quotidien sportif italien compare Jonathan David à un fantôme. La Gazzetta précise que le Canadien devrait démarrer sur le banc ce dimanche dans le choc face au Milan AC. Les Bianconeri ne sont pas étouffés par la patience avec un début de saison difficile. Igor Tudor reste sur quatre matchs nuls consécutifs. Quatrième du championnat avec un point de retard sur le leader Milan, la Vieille Dame n’a pas le droit à l’erreur ce dimanche face aux Lombards. De son côté Jonathan David va devoir se mettre au diapason pour répondre aux critiques et tenter de s’imposer du côté de l’Italie. 
J. David

J. David

CanadaCanada Âge 25 Attaquant

Coupe de France

Matchs3
Buts0
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs3
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique

Oui mais le Titi qu'il fallait pas rater, il est parti: Mahamadou Sangare... Lui c'est encore un échec comme Kingsley Coman. Sangare pour moi était beaucoup plus fort que Ndjantou et il a fillé à City... Ça c'est un vrai regret

Joao Neves convoqué, le Portugal fait hurler le PSG

A lui d'être aussi prudent qu'il l'a été avant d'affronter le Barça, quand il a senti qu'il risquait la blessure.

Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique

Les titis vont prendre de plus en plus de place c est excellent.

OM-PSG : De Zerbi incendie la presse « parisienne »

C'était une proposition qui avait peu de chances d'être acceptée, mais ça n'interdit pas de la faire. Bien sûr qu'une autre date aurait été possible. On n'en est quand même pas au point où les calendriers sont verrouillés. Notamment en deuxième partie de saison, quand la LdC se fait plus rare. Mais on sait tous très bien que l'OM voulait absolument profiter des absences parisiennes (voire infliger aux joueurs parisiens le camouflet de rater une cérémonie du BO qui devait leur faire la part belle) Dès le départ, le calendrier était débile. Programmer ce match la veille du BO, c'était donner la possibilité qu'arrive ce qui est arrivé, et qui n'a certainement pas donné une bonne image de l'organisation française. J'en veux à la LFP de ne pas y avoir songé, même s'il est peut être possible qu'on aurait pu être plus vigilant de notre côté et qu'on aurait pu signaler ce problème et le faire corriger (?)

Pierre Ménès félicite le génie de l’OL

Heu pierrot, c'est deux passes décisives de Karabec 😊

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

