La Juventus enrage, l'OM a évité un fiasco énorme

Jonathan David ne connaît pas les débuts les plus simples avec la Juventus cette saison. Débarqué libre en provenance du LOSC, le Canadien peine à convaincre par-delà les Alpes. L'OM le voulait cet été, mais ne doit pas le regretter.

Après avoir quitté le LOSC en fin de saison dernière, Jonathan David a rejoint la Juventus de Turin cet été. Le Canadien a tenté le pari de l’Italie, alors que l'OM faisait le forcing pour le recruter librement. Un défi qui ne démarre pas de la meilleure des manières. En seulement six rencontres, l’attaquant de 25 ans n’a inscrit qu’un seul but. La concurrence avec Dušan Vlahović ne se passe pas comme prévue. La presse italienne commence à s’impatienter du rendement de l’ancien lillois. Les critiques commencent à fuser de toutes parts.

Jonathan David est cartonné par la presse

En Ligue des champions face à Villarreal, le Canadien a connu une titularisation compliquée. Un gros raté et du déchet dans le jeu n’ont pas aidé à sauver le numéro neuf. Dès le lendemain, le média Tuttosport n’a pas mâché ses mots : « C’est une blague, non ? Quand il faut le trouver dans la surface de réparation, il est milieu offensif, et le ballon lui brûle toujours les pieds. Il a même du mal à rester debout : il glisse parfois sans raison apparente, » écrit le quotidien italien. Des mots forts qui ne vont pas aider David.

Ce vendredi la Gazzetta dello Sport en rajoute une couche. Le quotidien sportif italien compare Jonathan David à un fantôme. La Gazzetta précise que le Canadien devrait démarrer sur le banc ce dimanche dans le choc face au Milan AC. Les Bianconeri ne sont pas étouffés par la patience avec un début de saison difficile. Igor Tudor reste sur quatre matchs nuls consécutifs. Quatrième du championnat avec un point de retard sur le leader Milan, la Vieille Dame n’a pas le droit à l’erreur ce dimanche face aux Lombards. De son côté Jonathan David va devoir se mettre au diapason pour répondre aux critiques et tenter de s’imposer du côté de l’Italie.