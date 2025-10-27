Kevin De Bruyne forfait pour plusieurs mois

Si l'arbitre siffle et que l'attaquant marque, le but n'est pas validé. Mais quand il y a une grosse faute qui mérite une sanction, elle est sanctionnée même si l'arbitre a déjà sifflé. apprend le foot et les règles avant de venir commenter et écrire n'importe quoi.
C’est pas une daube c’est un âne Il comprend pas toujours ce qu’il dit Et je suis pas sympa avec les ânes…
bon courage a lui pour son retablissement et a vous les poto lyonnais
Triste crétin ^^
maintenant on va rire, Fonseca a pris 9 mois pour un front à 5cm de l'arbitre. L'ego d'un arbitre at'il plus de valeur que l'integrité physique d'un joueur ? combien va prendre Doukoure, la ministre va t'elle intervenir pour l'exemple ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|9
|4
|17
|9
|5
|2
|2
|22
|11
|11
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|9
|5
|1
|3
|18
|12
|6
|14
|9
|4
|2
|3
|14
|15
|-1
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|9
|2
|5
|2
|12
|14
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|16
|-5
|9
|9
|2
|3
|4
|6
|12
|-6
|8
|9
|2
|2
|5
|12
|21
|-9
|7
|9
|2
|1
|6
|7
|13
|-6
|2
|9
|0
|2
|7
|6
|26
|-20
De Bruyne took a pen so powerful he pulled his hamstring ffs