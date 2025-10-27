Kevin De Bruyne forfait pour plusieurs mois

Sorti sur blessure après avoir marqué un penalty pour Naples contre l'Inter, Kevin De Bruyne donne des sueurs froides aux supporters napolitains, et à ceux de l'équipe de Belgique.

C'est une image qui a suscité la plus vive inquiétude, et il y avait de quoi. Samedi, lors de la victoire du Napoli face à l'Inter, l'international belge du club de la Campanie marquait un penalty, mais sa célébration tournait court. Car Kevin De Bruyne a ressenti une vive douleur à la cuisse, au point d'abandonner en larmes ses coéquipiers. Ce lundi, la presse belge révèle que les examens pratiqués par l'ancien joueur de Manchester City ont parlé et que ce n'est pas une bonne nouvelle. En effet, KDB souffre d'une déchirure importante au niveau du biceps fémoral de la cuisse droite.