ICONSPORT_249779_0152
Juventus Stadium

Juventus - AC Milan : Les compos (20h45 sur DAZN)

Serie A05 oct. , 19:43
parQuentin Mallet
0
Juventus :
Di Gregorio - Gatti, Rugani, Kelly, Kalulu - Locatelli, McKennie, Cambiaso - Conceicão, Yildiz, David
AC Milan :
Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi - Pulisic, Santiago Giménez
0
