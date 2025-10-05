Juventus - AC Milan : Les compos (20h45 sur DAZN)

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

viens voir dans mon slibard si j'ai une petite teub!!!On a quand meme le droit de se plaindre si on aimerait voir notre equipe type jouer?Depuis le debut de la saison je ne sais meme pas si on l'a vu jouer!!Puis le club etat c'est fini mec,il y a juste 70 millions du sponsor qatar airways qui vient de la!Et puis l'argent ne fait pas le joueur hein on avait claque 80 millions pour kolo moisi et ben on s'est bien fait fourguer