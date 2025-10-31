ICONSPORT_274999_0061

Italie : Patrick Vieira va prendre la porte

Serie A31 oct. , 9:20
parGuillaume Conte
1
Conforté il y a quelques semaines par sa direction malgré les mauvais résultats récents du club, Patrick Vieira ne devrait pas finir la semaine au Genoa.
L’entraineur français voit son équipe stagner à la dernière place de Serie A après 9 journées, avec seulement trois points et aucune victoire au compteur. Les deux derniers revers contre le Torino et la Cremonese ont fragilisé l’ancien coach du RC Strasbourg, qui va prendre la porte dans les prochaines heures selon l’informateur italien Nicolo Schira. 
La presse italienne évoque déjà les noms de ses possibles successeurs, ce qui signifierait la fin de l’aventure pour le champion du monde 1998, qui avait réussi sa deuxième partie de saison avec le club de Gênes après son arrivée en novembre 2024. En juin dernier, il avait signé un nouveau contrat de deux saisons avec le Genoa. 

Serie A

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Napoli
2197021688
2
Roma
2197021046
3
Inter
189603221111
4
Milan
1895311477
5
Como
1694411266
Tout afficher
1
Derniers commentaires

Endrick à l’OL, il arrive !

En coupe d’Espagne notamment ou il a fini meilleur buteur l'année dernière. Si le mec voulait venir à Marseille t'aurais déjà sont maillot floqué, mais t'as le seum parce qu'il préfère l'OL.

Endrick à l’OL, il arrive !

faut voir le temps jouer aussi

Endrick à l’OL, il arrive !

Le chantier de cet été sera de vendre les grosses valeurs de l'effectif pour combler les dettes et recruter malin en espérant que ça marche aussi bien que cet été. Et à moins d'une qualification en LDC, ce sera rebelote l'année d'après.

Endrick à l’OL, il arrive !

3M d'euros de salaires est ce que Lyon peut se le permettre là est la question est ce que le Réal avec un autre prétendant qui peut prendre en charge l'intégralité du salaire et qui a une visibilité égale ou supérieure à Lyon n'aurait pas la préférence du Réal et du coup par la même occasion celle du joueur?

Endrick à l’OL, il arrive !

Allez hop c'est parti pour un article quotidien. il vient, il vient plus, il vient un petit peu, il vient plus. Il vient, il vient plus....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

