Italie : Patrick Vieira va prendre la porte

Conforté il y a quelques semaines par sa direction malgré les mauvais résultats récents du club, Patrick Vieira ne devrait pas finir la semaine au Genoa.

L’entraineur français voit son équipe stagner à la dernière place de Serie A après 9 journées, avec seulement trois points et aucune victoire au compteur. Les deux derniers revers contre le Torino et la Cremonese ont fragilisé l’ancien coach du RC Strasbourg, qui va prendre la porte dans les prochaines heures selon l’informateur italien Nicolo Schira.

La presse italienne évoque déjà les noms de ses possibles successeurs, ce qui signifierait la fin de l’aventure pour le champion du monde 1998, qui avait réussi sa deuxième partie de saison avec le club de Gênes après son arrivée en novembre 2024. En juin dernier, il avait signé un nouveau contrat de deux saisons avec le Genoa.