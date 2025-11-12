Italie : Maignan à la Juventus, Milan s'étouffe

marseille avait quand meme une equipe!! rennes vous deviez le gagner largement!! et lyon votre effectif du moi d'aout etait largement superieur a celui de lyon
Il est d'autant plus biaisé et foireux qu'ils expliquent que leur avance de seulement 2 pts actuellement est dû à une gestion de l'effectif et que leur équipe est programmée pour être performante en deuxième partie de saison. Comme s'ils avaient eu une illumination et trouvé la formule magique. Ca a réussi l'année dernière, on verra si ça marchera aussi bien cette année. En tout cas, cette gestion de la préparation, ça fait des années que les entraineurs en parlent... Duverne, par exemple, avec les différents entraineurs avec qui il a bossé, l'avait mis en place à Lyon avec, selon les années, plus ou moins de bonheur.
Au pire tu dis « ah flûte alors.. » Mais no way…
Trouvé aussi
parmi les 3 défaites il y en a déjà 2 subies au mois d'aout quand on avait pas d'équipe ^^ Je veux pas dire par là qu'on va viser le titre, mais son argument des 3 x 3 = 9 défaites sur une saison, il est déjà foireux et biaisé :)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
