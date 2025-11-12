Italie : Maignan à la Juventus, Milan s'étouffe

man united vire onana pour liberer la place a maignan iconsport 258280 0006 391650

Son contrat prenant fin à l'issue de la saison, Mike Maignan fait l'objet de nombreuses convoitises, dont celle de la Juventus. Les Bianconeri espèrent pouvoir le convaincre de s'engager l'été prochain.
Mike Maignan arrive à un tournant de sa carrière. Comme beaucoup d'autres joueurs avant lui qui sont allés jusqu'au bout de leur contrat pour pouvoir évaluer eux-mêmes leurs options, le portier de l'AC Milan se retrouve justement dans cette situation. L'été dernier, lors de la fenêtre de transferts exceptionnelle ouverte pour les clubs participants à la Coupe du monde des clubs, Chelsea avait tenté via une première offre, puis une seconde rehaussée, de convaincre les dirigeants rossoneri de laisser partir leur gardien de but.
M. Maignan

M. Maignan

FranceFrance Âge 30 Gardien

UEFA Nations League

Matchs10
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs10
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Mais ces derniers comptaient sur l'arrivée de Massimiliano Allegri pour faire de Mike Maignan la pierre angulaire de cette nouvelle ère. Sauf que depuis, le gardien numéro 1 de l'équipe de France n'a toujours pas donné son accord pour prolonger. Pire, les négociations sont au point mort, comprend-on dans la Gazzetta dello Sport.

Maignan parti pour rester en Italie ?

L'occasion est donc rêvée pour la Juventus de tenter sa chance. A la recherche d'un nouveau gardien de but titulaire de très haut niveau, le club de la Vieille Dame a fait de Mike Maignan sa priorité. Ses atouts sont indéniables : il connait la Serie A sur le bout des doigts puisqu'il vit sa cinquième saison en Lombardie, et surtout, il sera gratuit à l'issue de cette dernière. Pour l'heure, le quotidien sportif transalpin nuance en rappelant qu'il n'existe encore aucun accord avec quel club que ce soit.
Pas même avec Chelsea, toujours vivement intéressé à l'idée de le recruter en fin de saison, cette fois librement. Avec les mesures prises par le nouveau PDG de la Juventus, Damien Comolli, l'idée sera d'aller chercher des joueurs libres et d'éviter les dépenses excessives. Etant donné les exigences salariales de Mike Maignan, les Turinois vont devoir jouer une autre carte.
0
