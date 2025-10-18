Ita : Naples tombe face au Torino

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Avec un match de retard, etre sur le podium en ayant joué quasiment le 1/4 du championnat est presque inesperé Ce soir contre le doyen du championnat, a nous de faire le taf même si défensivement ils sont costaud Etre 1er avec la meilleure attaque et meilleure défense serait fabuleux et très bon pour le moral puisque la suite sera très difficile au Portugal et a Lens