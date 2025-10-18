ICONSPORT_274025_0052

Ita : Naples tombe face au Torino

Serie A18 oct. , 20:04
parClaude Dautel
0
En déplacement dans la capitale piémontaise, Naples s'est incliné (1-0) ce samedi. En cas de victoire contre l'Inter à domicile, l'AS Rome pourrait prendre trois points d'avance en tête de la Serie A.

Serie A

18 octobre 2025 à 18:00
Torino
Simeone32'
1
0
Match terminé
Napoli
Chronologie
Composition
Statistiques
VAR
90
N. Lang
NapoliNapoli
Carton jaune
90
N. Lang
NapoliNapoli
Remplacement
84
ENTRE
D. Zapata Banguera
TorinoTorino
SORT
C. Adams
TorinoTorino
Remplacement
84
ENTRE
A. Ismajli
TorinoTorino
SORT
K. Asllani
TorinoTorino
0
Loading