Ita : Naples tombe face au Torino

... Ubuesque ...
Personne veux la place de leader on dirait !
Peut-être qu'on va augmenter le rythme un de ces 4, ça serait pas mal hein...
Avec un match de retard, etre sur le podium en ayant joué quasiment le 1/4 du championnat est presque inesperé Ce soir contre le doyen du championnat, a nous de faire le taf même si défensivement ils sont costaud Etre 1er avec la meilleure attaque et meilleure défense serait fabuleux et très bon pour le moral puisque la suite sera très difficile au Portugal et a Lens
Qui met les joueurs sur le terrain? Alors oui on manque de qualité et de quantité y a pas photo c'est claire mais sincerement tu laisses kluivert sur le terrain apres une telle premiere mi temps? tu continues a faire des changement aussi tardif? tu contres pas la strategie de l'adversaire qui etait de mettre le bus et de jouer en contre attaque rapide?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
⏹️ Full time: #TorinoNapoli 1-0 💙 #ForzaNapoliSempre