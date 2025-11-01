ICONSPORT_274754_0078

Ita : Milan sans pitié, Nkunku joue déjà sa peau

Serie A01 nov. , 22:00
parMehdi Lunay
Ce dimanche soir, la tête de la Serie A se jouera à San Siro lors du match Milan AC-AS Roma. Côté rossoneri, la rencontre sera plus importante pour Christopher Nkunku que pour les autres joueurs. Le Français doit enfin produire un match référence. 
Un recrutement de stars pour retrouver les étoiles de la Ligue des champions. Cet été, le Milan AC a recruté Luka Modric, Adrien Rabiot ou encore Christopher Nkunku. De beaux noms pour une formation lombarde privée d'Europe cette saison. La stratégie porte ses fruits sur le plan comptable puisque les Rossoneri sont dans le groupe de tête. Mais, les renforts ne donnent pas tous satisfaction. Si Modric reste à l'aise techniquement, Nkunku est très loin du compte pour le moment.

Nkunku titulaire, il joue très gros

Acheté 37 millions d'euros à Chelsea, l'attaquant français n'a marqué qu'un but. C'était contre Lecce en coupe d'Italie. Un bilan très faible comme ses prestations sur le terrain. Jamais titulaire, Nkunku réalise des entrées en jeu sans relief qui déçoivent les supporters et les journalistes italiens. A Milan, on attend beaucoup plus d'un joueur appelé à pilonner les défenses de Serie A après des performances marquantes en Bundesliga, en Equipe de France et en Premier League. Sous pression, le Français est très attendu dimanche soir pour le choc au sommet Milan AC-AS Roma.
Les Milanais peuvent rejoindre les Romains au classement mais ces derniers peuvent être leaders du championnat après le faux pas de Naples samedi. Nkunku sera titularisé avec la blessure à la cheville de Gimenez. Une opportunité à double tranchant selon Calcio Mercato. Le site italien confirme que l'ancien joueur de Chelsea passe un test capital pour son avenir dimanche. Aux côtés de Rafael Leao, il devra déstabiliser la défense de la Louve et se montrer bien plus efficace. Une tâche compliquée puisqu'il n'est toujours pas à 100% physiquement. En plus, la Roma est l'équipe la plus solide d'Italie (4 buts encaissés seulement).
C. Nkunku

C. Nkunku

FranceFrance Âge 27 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Loading