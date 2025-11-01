Ita : La Juventus de Spalletti s'impose

Bien joué l'OM
Rires, toi suis mes conseils et honore tes rendez vous. Provocateur.
Assumes pour une fois RIRES Tu devrais suivre les conseils de Doug vu ta fuite du rdv avec Raymond MORT DE RIRE
Rires, honore les tiens, provocateur.
Bastien Comme a si bien dit Benatia l an dernier " Avec Bastien, on le sait "
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|19
|10
|6
|1
|3
|14
|10
|4
|17
|10
|5
|2
|3
|22
|13
|9
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|12
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|-4
|12
|10
|2
|6
|2
|14
|16
|-2
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|15
|-5
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|22
|-9
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|26
|-18
Loading
FT |⌛️| Fischio finale: l’avventura di mister Spalletti in ⚪️⚫️ comincia con una vittoria 💪🏻 @EASPORTSFC @easportsfcit #CremoneseJuve