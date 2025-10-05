Leader de Serie A avec le Milan AC, Adrien Rabiot s'apprête à jouer un gros choc contre la Juventus ce dimanche soir. Une rencontre particulière pour lui face à son ancien club. Cependant, les supporters turinois sont beaucoup moins émus.

Pendant que l' Olympique de Marseille impressionne la Ligue 1 et épate en Europe, Adrien Rabiot n'est pas forcément plus malheureux que son ancien club. Le milieu français n'a manqué aucune minute sur ses quatre premiers matchs avec le Milan AC pour autant de victoires à l'arrivée. Les Rossoneri étaient même en tête de la Serie A avant ce week-end et le choc qui les attend sur le terrain de la Juventus. Un match très attendu en Italie par les observateurs mais aussi par Rabiot, ancien joueur des Bianconeri (2019-2024).

Rabiot est déjà oublié à Turin

Le Français aura t-il la pression face à son ancien public ? En tout cas, ces derniers ne font pas tout pour. En effet, l'un des plus influents supporters de la Juve Massimo Zampini était interrogé par L'Equipe sur le retour d'Adrien Rabiot au Juventus Stadium. L'ultra bianconeri a clairement avoué que le public turinois ne pleurait pas le départ du Français, étant même indifférent à son parcours futur.

« Rabiot a été un bon milieu, très solide physiquement, dans des années où beaucoup se blessaient. Mais il n'est jamais vraiment entré dans nos cœurs. Il n'y aura pas d'attente particulière : s'il est sifflé, ce sera parce qu'il est un rival, pas parce que son départ a brisé des cœurs », a t-il lâché dans le quotidien sportif français. Mauvaise foi ou sentiment sincère ? Si Khéphren Thuram a assuré la succession française de Rabiot au sein du milieu turinois, le match de dimanche livrera une vérité incontestable sur l'apport réel de Rabiot à la Juventus et au Milan AC.