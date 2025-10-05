Mais toujours pas de cup depuis 1989 c1 1993 championnat 2010....sacrés ricains ....grande bouche mais petite........
àa sent la jalousie..... vous avez fait venir Sluc qd meme !
Et toujours pas en prison pas comme....nanard .merci au suivant
La trêve internationaux c'est pas du tout du repos , la plupart des joueurs partent en sélection chez les A comme chez les espoirs
Ton palmarès stp sans nanard va y envoi ???? 😄😄
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|9
|5
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|11
|12
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
Front Page, Corriere dello Sport, Saturday 4 October 2025 👉 Rabiot in the center Juve-Milan is also the Frenchman's match Monsieur, level He followed Max: Adrien is solid. From the failure to renew in 2024 to his return to the Stadium as an opponent, and with his "godfather"