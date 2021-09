Zidane après Ronaldinho, un club amateur fait le buzz

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Pensionnaire de Déparmental 2, soit la 10e division du football français, le FC Grésilles fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le club amateur a en effet reçu le soutien de personnalités comme le sélectionneur italien Roberto Mancini, Ronaldinho et maintenant Zinédine Zidane. Le tout grâce à un mystérieux intermédiaire.

Depuis quelques jours, le FC Grésilles fait parler sur les réseaux sociaux. Rien à voir avec ses résultats sportifs. Le club bourguignon a plutôt la chance et le privilège d’être soutenu par de grandes personnalités du monde du football. La semaine dernière déjà, le pensionnaire de Départemental 2, soit la 10e division française, relayait un petit message de soutien de la part du Brésilien Ronaldinho. C’était déjà une belle surprise pour le FC Grésilles et ses joueurs. Mais que dire du dernier message reçu ce mercredi et signé par un certain Zinédine Zidane…

« Bonne saison à vous tous, les joueurs du Football Club des Grésilles. Vous ne prenez pas beaucoup de buts et vous en mettez beaucoup cette année », a encouragé le champion du monde 1998 dans une vidéo publiée sur la page Facebook du club. Autant dire que le buzz a pris une autre dimension après l’apparition de l’ancien international tricolore, pour le plus grand plaisir de Abdellah Aie, le président du FC Grésilles. « C'est magnifique, c'est magique, on parle quand même d'une icône du football mondial, a savouré le dirigeant. Pour tous nos joueurs c'est un rêve d'être encouragé par Zidane. »

A noter qu’avant lui, l’ex-attaquant anglais Emile Heskey et le sélectionneur de l’Italie Roberto Mancini avaient également salué le club amateur. Mais comment ce dernier a-t-il attiré l’attention de ces stars ? Selon les informations de France 3, « l'intermédiaire serait un ancien du quartier, également investi dans le club, et qui tient à rester anonyme. Il évolue dans le monde du football professionnel et serait notamment en charge de la communication. » Dans ce cas, Zinédine Zidane ne sera peut-être pas le dernier.