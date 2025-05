Un journaliste vedette de RMC officialise son départ

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Comme révélé il y a quelques jours par L’Equipe, le journaliste Thibaut Giangrande, régulièrement à la présentation de l’After Foot ces dernières années, va quitter RMC au début du mois de juillet.

Les départs se multiplient au sein de la rédaction des sports de RMC. Alors que Jean Resseguié et Nicolas Villas ont décidé de quitter la radio, c’est également le cas de Thibaut Giangrande. Un coup dur pour l’After Foot, qui s’apprête à perdre l’un de ses présentateurs phares. A l’antenne chaque semaine pour « L’After Foot » ou pour « Génération After », le journaliste a confirmé son départ sur son compte X.

Thibaut Giangrande officialise son départ de RMC

« Alerte mercato! J’ai décidé de quitter début juillet RMC, où j'ai passé des années exceptionnelles. Libre antenne, after foot, After lyon : On aura bien débattu, rigolé surtout, et je pense que c’est pas fini. Merci pour tous les messages ces derniers jours. A bientôt » a publié le journaliste. On attend maintenant de savoir où rebondira Thibaut Giangrande, globalement très apprécié des auditeurs, tant pour son ton dans l’After Foot que pour la popularisation de la « Libre Antenne », une émission qui suit l’After Foot lors des grandes soirées de Ligue des Champions. Avec ce départ, qui s’ajoute à celui de Nicolas Villas, on imagine que RMC annoncera prochainement quelques arrivées pour venir renforcer l’équipe dont Gilbert Brisbois et Daniel Riolo sont les vedettes.