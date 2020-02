Twitter : Cristiano Ronaldo, c'est deux fois le prix de Neymar !

Dans : Info.

Les stars du football vendent à prix d'or leurs messages sur les réseaux sociaux. Et dans le football, Cristiano Ronaldo transforme Twitter en cash machine.

Sur Instagram, Cristiano Ronaldo était déjà le maître, les 204 millions d’abonnés de CR7 lui rapportant une fortune, près d'un million d'euros, et nettement plus que les 500.000 euros empochés par Neymar pour chacune de ses publications sponsorisées. Et sur Twitter, la star portugaise de la Juventus frappe encore plus fort si l’on en croit le site américain SportsPro. En effet, quand Cristiano Ronaldo poste tranquillement depuis son canapé un court message commercial sur le réseaux à l’oiseau bleu, cela lui rapporte 800.000 euros.

Derrière le joueur de la Juve, et c’est une surprise, on trouve Andres Iniesta, qui gagne 545.000 euros par intervention, et c’est à la troisième place que pointe Neymar. Lorsqu’il envoie un tweet à ses 45 millions de followers, la star de la Seleçao et du Paris Saint-Germain empoche « seulement » 440.000 euros. Même si sur l'échelle de CR7, ce n'est pas beaucoup, sur celle du sport mondial, c'est autant ou presque qu’une star planétaire du basket, LeBron James. Par comparaison, Rafael Nadal, numéro 1 du tennis sur les réseaux sociaux, valorise ses messages à 150.000 euros. Une misère...