TV : Zubizarreta et Ravanelli signent chez Téléfoot

C’était la conférence de presse de rentrée pour Téléfoot ce mardi, avec l’annonce des programmes qui permettront d’animer la nouvelle chaîne du football en France.

En attendant de récupérer les droits des Coupes d’Europe pour la saison à venir, c’est la Ligue 1 qui sera au menu. Cela devait commencer vendredi par l’alléchante affiche entre l’OM et l’ASSE, mais le match a été remis en raison du Covid-19. Néanmoins, la chaine du groupe Médiapro a présenté en grande pompes ses futures émissions, journalistes et consultants. En présence du directeur des programmes Jean-Michel Roussier, une grosse partie de l’équipe était au rendez-vous de cette conférence de presse. Chaque jour, Téléfoot diffusera ainsi trois émissions, l’une le midi « Au coeur des clubs » présentée par Marina Lorenzo (ex-Canal+), l’autre en prime-time « Culture Foot » avec Thibault Le Rol (ex-BeIN Sports) et en fin de soirée avec le « Night Club » animé par Pierre Nigai (ex-La Chaine L’Equipe).

Parmi les nombreuses recrues de la chaine, la polyglotte Anne-Laure Bonnet a notamment présenté la nouvelle génération de consultants, avec Christophe Jallet, Bruno Cheyrou, Loïc Perrin, Florent Balmont, Benjamin Nivet ou Nicolas Douchez. Quelques surprises également, avec l’annonce des arrivées de Fabrizio Ravanelli et Andoni Zubizarreta qui seront présents pour les matchs de Ligue des Champions. A cette occasion le slogan de Téléfoot a été présenté : « Parce que le foot, ce n’est pas que du foot » est ainsi le nouvel leitmotiv de la chaine de Médiapro, qui sera lancée ce vendredi comme prévu à 17h00, même si aucun match de Ligue 1 ne sera diffusé ensuite.