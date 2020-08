Téléfoot : Anne-Laure Bonnet n'ira pas au clash avec son CFC

Dans : Info.

Ayant quitté BeInsports pour Téléfoot, Anne-Laure Bonnet animera l'émission dominicale de la nouvelle chaîne. Ne comptez pas sur elle pour faire du clash à gogo.

Présente sur BeInSports depuis le début de la chaîne sportive qatarie, Anne-Laure Bonnet a décidé de tourner la page et de répondre favorablement à la proposition de Mediapro de venir animer dès la semaine prochaine « Le Vrai Mag », émission du dimanche soir qui sera l’équivalent du Canal Football Club sur Téléfoot. La journaliste, qui participait également à C à Vous sur France 5, va désormais se consacrer uniquement à l’émission vedette de Téléfoot. Même si ce talk-show sera forcément très regardé, Anne-Laure Bonnet prévient dans TVMag qu’elle ne cédera pas à la tentation du clash pour faire de l’audience.

Et pour réussir ce challenge qu’est l’animation d’une telle émission, la journaliste a bossé durant tout l’été. « J’ai travaillé sur ma voix, regardé ce qui se faisait à l’étranger, lu des livres pour essayer de trouver les mots justes... J’ai besoin de m’armer pour être plus à l’aise. Je crois dans le travail, c’est ma philosophie. Quelle sera la ligne éditoriale de l’émission? Je ne suis pas une méchante et je n’ai pas la culture du clash, donc elle sera forcément bienveillante. On ne s’interdira rien, les choses seront dites, mais jamais en mordant. Marina Lorenzo présentera une émission quotidienne sur les clubs sur Téléfoot, ce qui nous permettra d’avoir une vraie proximité avec ces derniers et les joueurs », précise Anne-Laure Bonnet. Reste quand même une question à une semaine du début de la Ligue 1, qui pourra recevoir Téléfoot en dehors des abonnés de SFR et à priori de Bouygues ?