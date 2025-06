TV ‍: Stéphane Guy réintégré de force chez Canal+ ‍?

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

En 2021, Canal+ avait licencié son commentateur phare Stéphane Guy pour avoir soutenu l'humoriste Sébastien Thoen à l'antenne. Une décision définitivement invalidée par la justice, laquelle ouvre la porte à son retour sur la chaîne cryptée.

La Ligue 1 souffre de son éloignement avec Canal+. La chaîne cryptée ne lui amenait pas qu'un nombre garanti d'abonnés. Elle était aussi supérieure à ses concurrentes sur le plan technique et éditorial. Parmi les voix mythiques de Canal+ figure Stéphane Guy. Le commentateur ne fait pas l'unanimité mais certaines de ses saillies en championnat et en Ligue des champions ont marqué les téléspectateurs. Cette époque semblait révolue après le licenciement du journaliste par sa chaîne en 2021. Il payait son soutien à l'antenne en décembre 2020 pour l'humoriste Sébastien Thoen, viré quelques jours avant le Montpellier-PSG que commentait Guy ce soir-là.

Procès gagné, Stéphane Guy de retour sur Canal+ ?

Passé ensuite par RMC et La Chaine L'Equipe, Stéphane Guy avait contesté sa sanction en justice. Le conseil des Prud'hommes lui a donné raison en première instance et cela a été confirmé ce mercredi par la Cour d'appel de Paris selon les informations de L'Equipe. Alors que son patron Maxime Saada lui reprochait de s'être approprié l'antenne, le commentateur n'a commis aucune faute justifiant un licenciement aussi brutal. « La Cour d'appel par son arrêt du 25 juin 2025 a réaffirmé la sacralité du droit à la liberté d'expression et reconnu que Stéphane Guy n'en avait pas abusé », a indiqué son avocat au journal sportif.

La réaction de l’avocat de Stéphane Guy qui précise que Canal+ a été condamnée à verser un peu plus de 700 000 euros à son client. Le commentateur se réjouit de « rentrer à la maison Canal » https://t.co/2JMsY7s9C4 pic.twitter.com/NnztNNn0o0 — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) June 25, 2025

Canal+ a été condamné à verser 700 000 euros de salaires à son ancien salarié. Surtout, la justice a réclamé sa réintégration au sein de la chaîne. Si Stéphane Guy « se réjouit de « rentrer à la maison Canal », sans ressentiment et avec la passion intacte de son métier » selon son avocat, ce scénario n'est pas encore écrit. Les deux parties pourraient plutôt conclure une séparation à l'amiable d'autant que le commentateur star est convoité par la LFP pour sa nouvelle chaîne.