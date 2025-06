TV ‍: Stéphane Guy et Alexandre Ruiz contactés par la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

La future chaîne de la Ligue 1 se prépare, même si on ne sait pas encore qui la diffusera et quel sera son prix. Mais du côté de la LFP, on a déjà des noms en tête, avec le retour d'anciens commentateurs vedettes.

Ayant décidé de résilier son contrat avec DAZN, la Ligue de Football Professionnel a confié à Nicolas de Tavernost, ancien patron de M+ et des Girondins, le soin de gérer ce dossier, mais surtout la création de la chaîne qui diffusera les matchs de Ligue 1. Les clubs ayant accepté le principe de créer leur propre chaîne, à priori dirigée par Jérôme Cazadieu, ancien patron de L'Equipe. Mais, il va désormais falloir recruter des journalistes pour commenter les matchs, mais aussi animer les émissions, la chaîne Ligue 1 ne se contentant pas du service minimum proposé cette saison par DAZN. Pour cela, Nicolas de Tavernost semble avoir décidé de faire appel à d'anciennes stars de Canal+ comme l'annonce Mohamed Toubache-Ter.

Une Ligue 1 sauce Canal+ historique

Stéphane Guy, @alexandreruiz, @Jano_Resseguie dans le viseur de la Ligue & de Nicolas de Tavernost pour la Ligue 1.@m_benterki aurait été approché & aurait décliné !

Ayant une bonne connaissance de ce dossier, Mohamed Toubache-Ter lâche des noms via les réseaux sociaux. « Stéphane Guy, Alexandre Ruiz, Jano Resseguie dans le viseur de la Ligue et de Nicolas de Tavernost pour la Ligue 1. Messaoud Benterki aurait été approché et aurait décliné ! Idem pour Claire Arnoux qui file chez Novo 19 », précise l'insider au sujet du casting de la future chaîne de la Ligue 1 qui pourrait donc avoir un vrai parfum de Canal+. Ce jeudi, une réunion des présidents de Ligue 1 est prévue, et c'est à cette occasion que Nicolas de Tavernost va présenter le fruit de son travail. Notamment sur le prix de l'abonnement, et les diffuseurs de la chaîne qui diffusera huit des neuf matches de chaque journée de championnat de Ligue 1.

De son côté, L'Equipe affirme que tout n'est pas totalement fermé entre Canal+ et la Ligue 1, même si la chaîne cryptée est intransigeante concernant les conditions financières d'un possible deal avec la LFP. Cependant, Canal+ pourrait autoriser la co-diffusion du match de Beinsports sur la chaîne de la Ligue 1, ce qui est un vrai atout. Les négociations sont en cours, même si tout doit être tranché très rapidement.