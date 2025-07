TV ‍: RMC s'offre une figure de La Chaîne L'Equipe

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

Après avoir subi la perte de plusieurs figures historiques ces dernières semaines, RMC contre-attaque. La station est proche de mettre la main sur Bertrand Latour mais aussi sur Carine Galli, ancienne membre de l'After Foot.

Depuis le début de l'été, les clubs de Ligue 1 ne sont pas les plus actifs au mercato. Ils sont devancés par les chaînes et radios françaises. Les mouvements sont très nombreux dans les médias surtout avec l'apparition de la chaîne Ligue 1 créée par la LFP. RMC a été l'un des grands perdants du mois de juin. La station appartenant à l'homme d'affaires Rodolphe Saadé a vu partir son emblématique commentateur Jean Rességuié ainsi que Nicolas Vilas ou encore Thibaut Giangrande. Des figures en passe d'être remplacées dans les prochains jours.

Carine Galli sur RMC la saison prochaine

Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, ce recrutement comprendra Bertrand Latour dont le départ de Canal+ est acté mais aussi Carine Galli. C'est un vrai évènement pour la journaliste qui évolue dans deux maisons bien distinctes en ce moment, La Chaîne L'Equipe et le groupe M6. Elle intervient régulièrement dans les émissions L'Equipe du Soir et l'Equipe de Greg dans lesquelles elle est parfois la présentatrice. Sur M6, elle couvre les matchs de l'Equipe de France féminine en bord terrain.

.@LatourBertrand débarque chez RMC !!!!



Carine Galli débarque chez RMC !!!#MercatoTV — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 2, 2025

Une arrivée sur RMC signifiera pour elle la fin de ses missions pour M6, qui appartient à RTL, et pour l'Equipe. Elle ne fera donc pas partie du dispositif de la chaîne pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis et pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil. Carine Galli sur RMC, ce sera un retour aux sources pour la journaliste qui intervenait régulièrement dans l'After Foot au début des années 2010 aux côtés de Daniel Riolo, Rolland Courbis et Gilbert Brisbois. Elle pourrait retrouver ce rôle avec les nombreux postes laissés vacants dans l'émission footballistique de deuxième partie de soirée.