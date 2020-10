TV : Pierre Ménès menace de mort un internaute, il assume

Dans : Info.

Habitué à encaisser des insultes et des menaces sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès a cependant vu rouge lorsqu'un rageux s'en est pris à son épouse.

Sa patience a des limites, et Pierre Ménès n’est pas du genre à laisser passer certains messages lorsqu’ils visent ceux qui lui sont chers. S’exprimant sur la chaîne Non Stop People, le consultant de Canal+ a reconnu qu’il avait craqué une seule fois, en menaçant carrément de mort un internaute qui avait eu de graves propos à l’encontre de sa compagne. Un échange qui a fait exploser de rage Pierre Ménès, lequel estime que si on peut s’en prendre à lui, il est écoeurant que sa femme se retrouve mêlée à tout cela.

Et Pierre Ménès de raconter ce qui lui avait valu de craquer ainsi sur les réseaux sociaux. « Sur Twitter, c'est « gros sac », « gros porc ». Les gens, je m'en fous ! J'ai développé cette carapace (…) Ma femme, en général, on la traite de michto parce que, tu penses, elle est métisse et a 24 ans de moins que moi. Elle est forcément elle n'est avec moi que pour mon pognon, alors qu'elle m'a veillé pendant des mois. Ça me donne envie de tuer ! J'en ai même menacé un de mort. On avait fait une photo dans notre piscine privée de notre chambre d'hôtel à Phuket et voilà, des mecs l'ont traitée de michto. En plus, ils n'ont pas envoyé le message à moi, mais à elle en lui disant : 'On sait où tu habites, on va te défoncer la gueule'. Mais je m'en suis mêlé et j'ai dit au mec : 'On va se voir, prépare la morgue'. Le mec, je le prends dans mes mains, je le tue. Melissa c'est tout pour moi », a confié le consultant de Canal+, qui ne veut pas tout laisser passer.