TV : Pierre Ménès et Hervé Mathoux, on verra double en 2020-2021 !

Alors que certains annonçaient la disparition du Canal Football Club compte tenu de la perte des droits de la Ligue 1 par C+, finalement le rendez-vous dominical sera dupliqué le samedi.

Un CFC le dimanche et un CFC le samedi, les téléspectateurs qui apprécient l’émission phare de Canal+ auront le plaisir d’apprendre que la chaîne cryptée offrira deux numéros par semaine. Car avec la révolution de la programmation de la Ligue 1 à partir de la saison 2020-2021, C+ a été obligé de s’adapter, mais a renouvelé sa confiance à Hervé Mathoux, qui animera les deux émissions, et à Pierre Ménès. Le Canal Football Club du samedi sera diffusé après le Canal Sports Club et avant la rencontre de 21h, laquelle sera l’un des 28 meilleurs matchs de la saison, à l’exception des grands classiques de L1 réservés par Mediapro. Il s’agit d’un des deux lots rachetés par Canal+ à BeInSports pour 330ME. Le dimanche, le CFC aura lieu vers 19h après le match donné par Canal+, mais à 20h le CFC laissera sa place au Canal Rugby Club, la chaîne cryptée donnera en effet désormais le Top 14 le dimanche soir faute d’un match de Ligue 1.

Afin de pouvoir diffuser des images de Ligue 1 venus de Mediapro, le CFC devra impérativement devenir un magasine multisports, ce qui lui ouvrira le droit à 30 secondes par match comme le veut la loi. « À un moment de l’émission, ils feront un tout petit peu de Stade 2, avec quelques résultats de rugby, de tennis, de handball, etc. Et ce n’est pas plus mal. Ils seront coincés par l’affiche du dimanche soir. Ils ne peuvent pas trop faire la promo de Mediapro… Mais ils ne pourront pas non plus complètement la négliger, sinon les téléspectateurs auront l’impression d’être pris pour des idiots », explique, dans L’Equipe, un ancien salarié de Canal+. Quoi qu'il en soit, le CFC annoncé comme à bout de course va retrouver un deuxième et même un troisième souffle.