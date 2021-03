TV : Pierre Ménès est « un porc abject », il craque en direct

Dans : Info.

Les réactions se succèdent suite aux révélations sur l'attitude de Pierre Ménès avec plusieurs journalistes. Et le consultant star de Canal+ en prend plein la tête.

Les explications de Pierre Ménès, lundi soir sur C8, n'ont visiblement pas convaincu grand monde, et les critiques sont toujours aussi vives le concernant. Au micro de RTL, Eric Brunet, journaliste notamment sur LCI, a tapé fort sur le consultant de Canal+, estimant que ce dernier n'avait strictement aucune excuse concernant son comportement avec Marie Portolano, Isabelle Moreau et Francesca Antonietti. Et celui qui avait contribué au succès des Grande Gueules sur RMC n'a pas fait dans la dentelle au moment de qualifier l'attitude de Pierre Ménès.

« On dit souvent que c'était mieux avant. On convoque le passé pour expliquer ces choses-là et pour dire que cette époque-là, c'était différent et c’est vrai que c’était différent. Mais pour autant, il me semble que si j'avais été là, je n'aurais pas du tout aimé. Je viens d'un milieu très modeste. Mes parents n'ont pas le bac, mais on m'a appris que ça ne se faisait pas. C'est trop facile de dire « Autrefois, on faisait ça comme ça ». C’est pas vrai ! Ce type est un porc, ce type est vraiment abject. Faire ça ! En plus utiliser sa notoriété, car sa notoriété est incroyable, et son image, car il était important autour de la table de cette émission de sport. Prendre une femme par le cou et se re-viriliser un peu, lui rendre la bouche sauvagement. En plus, cette fille, elle doit bien l'aimer Ménès. Elle doit le trouver sympa. Bien évidemment, elle n'a pas envie de le repousser, il y a une dimension sur le plan psychologique qui confine à l’abjection. Alors, arrêtons de croire que c'était différent avant ! Ce n'est pas vrai, il y avait des gens qui étaient bien élevés et qui ne faisaient pas cela, Ménès est abject », a lancé un Eric Brunet ulcéré par les révélations du week-end dernier, suite à la diffusion du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » sur Canal+. Pour l'instant, la chaîne cryptée n'a pas réagi à ces événements, tandis qu'EA Sports, qui avait choisi Pierre Ménès comme voix française de son jeu vedette FIFA 2021, a annoncé qu'une réflexion était en cours.