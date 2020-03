TV : Pierre Ménès écoeuré pour Christian Jeanpierre et Stéphane Guy

Dans : Info.

Les réseaux sociaux se sont déchainés contre Christian Jeanpierre, viré par TF1, et Stéphane Guy, Pierre Ménès ne cache pas sa désolation.

Pierre Ménès a 2,5 millions de followers sur Twitter, et il sait mieux que quiconque que sur les réseaux sociaux il faut avoir les nerfs solides et faire preuve de philosophie face aux injures et aux menaces qui sont légions. Mais le consultant de Canal+ n’a pas caché son écoeurement lorsque la nouvelle du licenciement de Christian Jeanpierre par TF1 a provoqué l’enthousiasme de certains, vendredi, tandis que la campagne contre Stéphane Guy est repartie de plus belles, Canal+ étant prié de virer au plus vite son journaliste.

Pour Pierre Ménès, tout cela est totalement sidérant, la haine étant devenue la norme sur Twitter, le malheur des uns faisant ouvertement le bonheur des autres. « Cjp viré et Stéphane Guy de retour en TT. Et le niveau des commentaires. Se réjouir du licenciement de qq et souhaiter celui d’un autre c’est abject » constate le consultant de Canal+ qui en réponse a eu droit à un florilège de messages peu courtois et qui allaient toujours dans le sens d’un limogeage immédiat de Stéphane Guy par la chaîne cryptée, au nom du bon vieux « on est abonné, on paie… ».