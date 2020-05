TV : Habib Beye à la télé, dans deux ans c’est fini

Dans : Info.

Le 27 avril dernier, Canal + officialisait la prolongation du contrat de son consultant vedette Habib Beye, lequel était par ailleurs courtisé par Mediapro.

Il s’agit assurément d’un joli coup réalisé par la chaîne cryptée, l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille s’étant imposé au fil des années comme le consultant préféré des fans de foot en France. Le franco-sénégalais est si aimé que RMC aurait également aimé le recruter afin de remplacer Christophe Dugarry, qui délaissera son émission « Team Duga » à la rentrée. Finalement, Habib Beye est resté fidèle à Canal + où il sera certainement aux commentaires de l’une des deux rencontres de Ligue 1 qui sera diffusée chaque week-end sur la chaîne lors de la saison 2020-2021. Mais dans les colonnes de L’Equipe, celui qui intervient également dans le Canal Football Club a prévenu qu’il quitterait très certainement les médias dans deux ans.

Car c’est au terme de ce délai de 24 mois que Beye souhaite démarrer sa carrière d’entraîneur. « Je suis très satisfait de ma carrière. Je n’ai aucun regret, même si elle aurait pu se finir d’une meilleure façon. Elle a duré 14 ans et je ne pourrais pas demander mieux aujourd’hui. On peut toujours se dire : oui, j’aurais pu faire mieux. Mais, sincèrement, si je dois me juger, j’étais un joueur valeureux, déterminé et obsédé par le jeu, un peu à l’image du coach que je serai plus tard, puisque j’ai l’objectif bien précis d’entraîner dans deux ans » a lancé Habib Beye, lequel a d’ores et déjà passé tous les diplômes nécessaires afin d’entraîner un club en France. Les fans de football qui apprécient les analyses pointues d’Habib Beye doivent donc en profiter. Il sera bientôt sur les terrains, et non plus sur les plateaux de télé ou dans les cabines de commentateurs…