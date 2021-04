TV : Cazarre ennemi n°1 de Canal +, révélations sur l’affaire Thoen

Dans : Info.

En novembre dernier, l’humoriste Sébastien Thoen était évincé de Canal + pour avoir participé à une parodie de l’émission de CNews « L’Heure des pros ».

La direction de Canal + n’avait pas apprécié que l’un de ses salariés se moque ouvertement d’une émission diffusée sur les antennes d’une chaîne du groupe, d’autant plus que cette vidéo de Sébastien Thoen avait été réalisée pour Winamax sans autorisation de la chaîne cryptée. Néanmoins, l’humoriste ne doit pas son licenciement uniquement à cette parodie mal venue. En effet, L’Equipe dévoile que la direction de Canal + a également reproché à Sébastien Thoen de s’afficher au côté de Julien Cazarre en raison d’une interview donnée quelques semaines pus tôt par l’ex-chroniqueur de J+1 à la chaîne YouTube, Girondins Analyse. Dans une vidéo publiée par le média bordelais, Julien Cazarre avait salement démoli la direction de Canal +.

« Malheureusement, les gens qui ont créé J + 1, et les meilleures émissions de Canal, ne sont plus à Canal et les gens qui les ont remplacés sont des truffes. Par exemple, Didier Lahaye, qui est une énorme truffe, qui ne connaît rien au sport, qui est le patron du sport (le directeur adjoint), il ne sait rien créer. Il n'a pas d'idée. Cela faisait trois ans qu'il n'avait pas une idée et il se disait : "De toute façon, il y a Cazarre à la fin de l'émission, on s'en branle, on n'a pas à se faire chier. " Moi j'aime bien qu'on se pignole sur moi mais j'ai mes limites. Ce n'est pas une évolution de dire d'une émission : "On est content, il y a Cazarre à la fin". Le patron de Canal, qui est extrêmement brillant, Maxime Saada, il n'a pas le choix, il est obligé de laisser des pinpins » déclarait à l’époque celui qui officie maintenant sur RMC dans Top of the Foot et l’After Foot. Un membre de Canal + affirme que cette vidéo de Julien Cazarre a provoqué l’hystérie au sein de la direction de la chaîne. « La vidéo a rendu fou Didier Lahaye et la direction des sports. Cela a clairement mis le feu aux poudres ». Sébastien Thoen en a été la principale victime en payant sa proximité avec Julien Cazarre et en prenant la porte de la chaîne cryptée.